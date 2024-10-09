10 октября 2024 года на «Олимпийском стадионе» состоится матч третьего тура Лиги наций между сборными Финляндии и Ирландии. Обе команды испытывают трудности в последних матчах, и предстоящая встреча станет шансом для обеих сторон улучшить свое положение в турнире.

Финляндия

Сборная Финляндии имеет ряд проблем в обороне, о чем свидетельствуют 12 пропущенных голов в последних пяти матчах (в среднем 2.40 гола за игру). Тем не менее, команда демонстрирует определенную результативность в атаке, забив шесть мячей за те же пять встреч. В последнем матче против Англии финны уступили со счетом 0:2, показывая недостаточную защиту против более сильных соперников.

Последние матчи Финляндии:

Англия 2:0 Финляндия

Греция 3:0 Финляндия

Шотландия 2:2 Финляндия

Португалия 4:2 Финляндия

Финляндия 2:1 Эстония

Ирландия

Сборная Ирландии также переживает непростые времена, особенно в атаке. В последних пяти матчах ирландцы сумели забить всего два гола, что составляет в среднем 0.40 гола за игру. Кроме того, команда пропустила девять мячей за этот же период (в среднем 1.80 гола за игру). В прошлом матче против Греции Ирландия проиграла со счетом 0:2, демонстрируя слабую игру в атаке и неэффективную защиту.

Последние матчи Ирландии:

Ирландия 0:2 Греция

Ирландия 0:2 Англия

Португалия 3:0 Ирландия

Ирландия 2:1 Венгрия

Ирландия 0:1 Швейцария

Личные встречи

Финляндия и Ирландия встречались не раз, и преимущество здесь на стороне Финляндии, которая одержала победы в последних двух матчах против этого соперника. Последняя встреча состоялась в октябре 2020 года и завершилась победой Финляндии со счетом 1:0. Этот фактор может сыграть важную роль, придав финнам уверенность перед предстоящей игрой.

Последние матчи личных встреч:

Финляндия 1:0 Ирландия (14 октября 2020)

Ирландия 0:1 Финляндия (6 сентября 2020)

Финляндия 0:3 Ирландия (21 августа 2002)

Ирландия 3:0 Финляндия (15 ноября 2000)

Ирландия 1:1 Финляндия (16 мая 1990)

Статистика

Финляндия:

Забивает в среднем: 1.20 гола за матч

Пропускает в среднем: 2.40 гола за матч

Последние 5 матчей: 1 победа, 1 ничья, 3 поражения

Ирландия:

Забивает в среднем: 0.40 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.80 гола за матч

Последние 5 матчей: 1 победа, 0 ничьих, 4 поражения

Прогноз на матч Финляндия – Ирландия

Обе команды переживают трудные времена, но Финляндия выглядит немного сильнее благодаря лучшей результативности и уверенным выступлениям в личных встречах против Ирландии. Ожидается, что Финляндия сможет использовать слабости ирландской обороны и добиться победы, однако матч, вероятно, не будет результативным из-за проблем обеих команд в атаке.

Рекомендации для ставок и коэффициенты:

Победа Финляндии – коэффициент 1.85

Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.70

Ирландия не забьет – коэффициент 1.90

Рекомендация: Победа Финляндии за коэффициент 1.85.

Прогноз на точный счет:

Наиболее вероятным исходом видится победа Финляндии со счетом 2:0.

Рекомендация: 2:0 в пользу Финляндии за коэффициент 7.50.