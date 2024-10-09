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    • Прогноз на точный счет матча Финляндия – Ирландия, Лига наций, 10 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча Финляндия – Ирландия, Лига наций, 10 октября 2024 года

    10 октября 2024 года на «Олимпийском стадионе» состоится матч третьего тура Лиги наций между сборными Финляндии и Ирландии. Обе команды испытывают трудности в последних матчах, и предстоящая встреча станет шансом для обеих сторон улучшить свое положение в турнире.

    Финляндия

    Сборная Финляндии имеет ряд проблем в обороне, о чем свидетельствуют 12 пропущенных голов в последних пяти матчах (в среднем 2.40 гола за игру). Тем не менее, команда демонстрирует определенную результативность в атаке, забив шесть мячей за те же пять встреч. В последнем матче против Англии финны уступили со счетом 0:2, показывая недостаточную защиту против более сильных соперников.

    Последние матчи Финляндии:

    • Англия 2:0 Финляндия

    • Греция 3:0 Финляндия

    • Шотландия 2:2 Финляндия

    • Португалия 4:2 Финляндия

    • Финляндия 2:1 Эстония

    Ирландия

    Сборная Ирландии также переживает непростые времена, особенно в атаке. В последних пяти матчах ирландцы сумели забить всего два гола, что составляет в среднем 0.40 гола за игру. Кроме того, команда пропустила девять мячей за этот же период (в среднем 1.80 гола за игру). В прошлом матче против Греции Ирландия проиграла со счетом 0:2, демонстрируя слабую игру в атаке и неэффективную защиту.

    Последние матчи Ирландии:

    • Ирландия 0:2 Греция

    • Ирландия 0:2 Англия

    • Португалия 3:0 Ирландия

    • Ирландия 2:1 Венгрия

    • Ирландия 0:1 Швейцария

    Личные встречи

    Финляндия и Ирландия встречались не раз, и преимущество здесь на стороне Финляндии, которая одержала победы в последних двух матчах против этого соперника. Последняя встреча состоялась в октябре 2020 года и завершилась победой Финляндии со счетом 1:0. Этот фактор может сыграть важную роль, придав финнам уверенность перед предстоящей игрой.

    Последние матчи личных встреч:

    • Финляндия 1:0 Ирландия (14 октября 2020)

    • Ирландия 0:1 Финляндия (6 сентября 2020)

    • Финляндия 0:3 Ирландия (21 августа 2002)

    • Ирландия 3:0 Финляндия (15 ноября 2000)

    • Ирландия 1:1 Финляндия (16 мая 1990)

    Статистика

    Финляндия:

    • Забивает в среднем: 1.20 гола за матч

    • Пропускает в среднем: 2.40 гола за матч

    • Последние 5 матчей: 1 победа, 1 ничья, 3 поражения

    Ирландия:

    • Забивает в среднем: 0.40 гола за матч

    • Пропускает в среднем: 1.80 гола за матч

    • Последние 5 матчей: 1 победа, 0 ничьих, 4 поражения

    Прогноз на матч Финляндия – Ирландия

    Обе команды переживают трудные времена, но Финляндия выглядит немного сильнее благодаря лучшей результативности и уверенным выступлениям в личных встречах против Ирландии. Ожидается, что Финляндия сможет использовать слабости ирландской обороны и добиться победы, однако матч, вероятно, не будет результативным из-за проблем обеих команд в атаке.

    Рекомендации для ставок и коэффициенты:

    • Победа Финляндии – коэффициент 1.85

    • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.70

    • Ирландия не забьет – коэффициент 1.90

    Рекомендация: Победа Финляндии за коэффициент 1.85.

    Прогноз на точный счет:

    Наиболее вероятным исходом видится победа Финляндии со счетом 2:0.

    Рекомендация: 2:0 в пользу Финляндии за коэффициент 7.50.

    Источник: «Бомбардир»

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