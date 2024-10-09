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    • Прогноз на точный счет матча Фарерские острова – Армения, Лига наций, 10 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча Фарерские острова – Армения, Лига наций, 10 октября 2024 года

    10 октября 2024 года на стадионе «Торсвеллур» состоится матч третьего тура Лиги наций между сборными Фарерских островов и Армении. Оба коллектива находятся в сложной ситуации и стремятся прервать свои неудачные серии.

    Фарерские острова

    Сборная Фарерских островов в последних матчах демонстрирует слабую форму, не выигрывая на протяжении последних пяти игр. В обороне у команды наблюдаются большие проблемы: в последних пяти встречах они пропустили девять голов, что составляет в среднем 1.80 гола за игру. В атаке ситуация также не впечатляет – всего два гола за последние пять игр, что говорит о серьезных трудностях с созданием голевых моментов. В последнем матче против Латвии Фарерские острова уступили со счетом 0:1.

    Последние матчи Фарерских островов:

    • Латвия 1:0 Фарерские острова

    • Фарерские острова 1:1 Северная Македония

    • Латвия 1:0 Фарерские острова (Кубок Балтии)

    • Эстония 4:1 Фарерские острова (Кубок Балтии)

    • Дания 2:0 Фарерские острова

    Армения

    Сборная Армении также испытывает серьезные трудности, особенно в матчах на выезде. Команда проиграла шесть последних матчей на чужом поле в рамках Лиги наций. В последних пяти играх армяне пропустили восемь голов, что составляет в среднем 1.60 гола за игру, однако при этом они также забили восемь голов. В атаке Армения выглядит значительно лучше, чем их соперник, и это может сыграть важную роль в предстоящем матче. В последней игре против Северной Македонии Армения уступила со счетом 0:2, но ранее одержала уверенную победу над Латвией (4:1).

    Последние матчи Армении:

    • Северная Македония 2:0 Армения

    • Армения 4:1 Латвия

    • Армения 2:1 Казахстан (товарищеский матч)

    • Словения 2:1 Армения (товарищеский матч)

    • Чехия 2:1 Армения (товарищеский матч)

    Личные встречи

    У команд не было личных встреч, что делает предстоящий матч особенно интересным с точки зрения изучения тактики друг друга и взаимодействия на поле. Отсутствие истории противостояний может стать фактором неопределенности, который повысит интерес к игре и сделает еe непредсказуемой.

    Статистика

    Фарерские острова:

    • Забивает в среднем: 0.40 гола за матч

    • Пропускает в среднем: 1.80 гола за матч

    • Последние 5 матчей: 0 побед, 1 ничья, 4 поражения

    Армения:

    • Забивает в среднем: 1.60 гола за матч

    • Пропускает в среднем: 1.60 гола за матч

    • Последние 5 матчей: 2 победы, 0 ничьих, 3 поражения

    Прогноз на матч Фарерские острова – Армения

    Обе команды имеют проблемы в обороне, что предполагает высокую вероятность забитых голов с обеих сторон. Тем не менее, Армения выглядит сильнее благодаря более эффективной атаке и опыту игры против сильных соперников. Ожидается, что армяне смогут воспользоваться слабой обороной Фарерских островов и добиться победы, хотя и с небольшим преимуществом.

    Рекомендации для ставок и коэффициенты:

    • Победа Армении – коэффициент 2.00

    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90

    Рекомендация: Победа Армении за коэффициент 2.00.

    Прогноз на точный счет:

    Наиболее вероятным исходом видится победа Армении со счетом 2:1.

    Рекомендация: 2:1 в пользу Армении за коэффициент 7.00.

    Источник: «Бомбардир»

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