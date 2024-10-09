10 октября 2024 года на стадионе «Торсвеллур» состоится матч третьего тура Лиги наций между сборными Фарерских островов и Армении. Оба коллектива находятся в сложной ситуации и стремятся прервать свои неудачные серии.

Фарерские острова

Сборная Фарерских островов в последних матчах демонстрирует слабую форму, не выигрывая на протяжении последних пяти игр. В обороне у команды наблюдаются большие проблемы: в последних пяти встречах они пропустили девять голов, что составляет в среднем 1.80 гола за игру. В атаке ситуация также не впечатляет – всего два гола за последние пять игр, что говорит о серьезных трудностях с созданием голевых моментов. В последнем матче против Латвии Фарерские острова уступили со счетом 0:1.

Последние матчи Фарерских островов:

Латвия 1:0 Фарерские острова

Фарерские острова 1:1 Северная Македония

Латвия 1:0 Фарерские острова (Кубок Балтии)

Эстония 4:1 Фарерские острова (Кубок Балтии)

Дания 2:0 Фарерские острова

Армения

Сборная Армении также испытывает серьезные трудности, особенно в матчах на выезде. Команда проиграла шесть последних матчей на чужом поле в рамках Лиги наций. В последних пяти играх армяне пропустили восемь голов, что составляет в среднем 1.60 гола за игру, однако при этом они также забили восемь голов. В атаке Армения выглядит значительно лучше, чем их соперник, и это может сыграть важную роль в предстоящем матче. В последней игре против Северной Македонии Армения уступила со счетом 0:2, но ранее одержала уверенную победу над Латвией (4:1).

Последние матчи Армении:

Северная Македония 2:0 Армения

Армения 4:1 Латвия

Армения 2:1 Казахстан (товарищеский матч)

Словения 2:1 Армения (товарищеский матч)

Чехия 2:1 Армения (товарищеский матч)

Личные встречи

У команд не было личных встреч, что делает предстоящий матч особенно интересным с точки зрения изучения тактики друг друга и взаимодействия на поле. Отсутствие истории противостояний может стать фактором неопределенности, который повысит интерес к игре и сделает еe непредсказуемой.

Статистика

Фарерские острова:

Забивает в среднем: 0.40 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.80 гола за матч

Последние 5 матчей: 0 побед, 1 ничья, 4 поражения

Армения:

Забивает в среднем: 1.60 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.60 гола за матч

Последние 5 матчей: 2 победы, 0 ничьих, 3 поражения

Прогноз на матч Фарерские острова – Армения

Обе команды имеют проблемы в обороне, что предполагает высокую вероятность забитых голов с обеих сторон. Тем не менее, Армения выглядит сильнее благодаря более эффективной атаке и опыту игры против сильных соперников. Ожидается, что армяне смогут воспользоваться слабой обороной Фарерских островов и добиться победы, хотя и с небольшим преимуществом.

Рекомендации для ставок и коэффициенты:

Победа Армении – коэффициент 2.00

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90

Рекомендация: Победа Армении за коэффициент 2.00.

Прогноз на точный счет:

Наиболее вероятным исходом видится победа Армении со счетом 2:1.

Рекомендация: 2:1 в пользу Армении за коэффициент 7.00.