Россия может сыграть с неофициальной сборной Пакистана, итоги переговоров Гончаренко с «Пари НН», ухудшение самочувствия Мостового и другие новости

Названы претенденты на награду лучшему тренеру РПЛ в сентябре

В РПЛ могут ввести порог минимальной посещаемости для выдачи лицензий клубам

Кержаков общался с клубами РПЛ по поводу тренерской работы

В Пакистане сообщили, где будут набирать игроков для матча с Россией

Самочувствие Мостового после операции ухудшилось

Стали известны итоги переговоров между «Пари НН» и Гончаренко

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