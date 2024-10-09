Россия может сыграть с неофициальной сборной Пакистана, итоги переговоров Гончаренко с «Пари НН», ухудшение самочувствия Мостового и другие новости

Названы претенденты на награду лучшему тренеру РПЛ в сентябре
В РПЛ могут ввести порог минимальной посещаемости для выдачи лицензий клубам
Кержаков общался с клубами РПЛ по поводу тренерской работы
В Пакистане сообщили, где будут набирать игроков для матча с Россией
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