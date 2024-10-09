Месси выпустил первый парфюм: известна цена

Лионель Месси представил парфюм собственного производства.

Он получил название Leo Messi Eau De Parfum. Стоимость флакона (100 мл) – 105 долларов, подарочный набор – 120.

«Я очень рад представить мой первый парфюм. Он доступен у ведущих мировых розничных продавцов парфюмерии. Надеюсь, вам понравится», – написал Месси в соцсетях.

«Этот аромат передает суть скромной, но сильной личности Месси. Это обонятельное путешествие, отражающее многогранную легенду, призванное пробудить скрытые силы и тихую уверенность, обитающие внутри всех нас», – говорится в описании парфюма.