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    Месси выпустил первый парфюм: известна цена

    Лионель Месси представил парфюм собственного производства.

    Он получил название Leo Messi Eau De Parfum. Стоимость флакона (100 мл) – 105 долларов, подарочный набор – 120.

    «Я очень рад представить мой первый парфюм. Он доступен у ведущих мировых розничных продавцов парфюмерии. Надеюсь, вам понравится», – написал Месси в соцсетях.

    «Этот аромат передает суть скромной, но сильной личности Месси. Это обонятельное путешествие, отражающее многогранную легенду, призванное пробудить скрытые силы и тихую уверенность, обитающие внутри всех нас», – говорится в описании парфюма.

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    Источник: «Бомбардир»

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