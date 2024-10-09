Анчелотти придумал, кем заменить травмированного Карвахаля

Главному тренеру «Реала» Карло Анчелотти придется укреплять правый фланг обороны за счет внутренних резервов.

После травмы Дани Карвахаля, из-за которой он пропустит остаток сезона, справа в защите в составе мадридцев может сыграть только Лукас Васкес.

В клубе дали понять Анчелотти, что нет планов подписывать нового игрока на эту позицию сейчас (из числа свободных агентов) или в январе.

В связи с этим тренер собирается использовать на позиции правого защитника Эдера Милитао.

Бразилец играл справа в «Сан-Паулу», «Порту» и «Реале», проведя там суммарно 44 матча.