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    • Анчелотти придумал, кем заменить травмированного Карвахаля

    Анчелотти придумал, кем заменить травмированного Карвахаля

    Главному тренеру «Реала» Карло Анчелотти придется укреплять правый фланг обороны за счет внутренних резервов.

    После травмы Дани Карвахаля, из-за которой он пропустит остаток сезона, справа в защите в составе мадридцев может сыграть только Лукас Васкес.

    В клубе дали понять Анчелотти, что нет планов подписывать нового игрока на эту позицию сейчас (из числа свободных агентов) или в январе.

    В связи с этим тренер собирается использовать на позиции правого защитника Эдера Милитао.

    Бразилец играл справа в «Сан-Паулу», «Порту» и «Реале», проведя там суммарно 44 матча.

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    Источник: The Athletic

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