Названы претенденты на награду лучшему тренеру РПЛ в сентябре

РПЛ опубликовала список из пяти претендентов на звание лучшего тренера лиги в сентябре.

У номинантов указаны результаты за три сентябрьских тура (8-й, 9-й и 10-й), а турнирное положение соответствует концу месяца (по итогам 10-го тура).

Претенденты:

В голосовании участвуют три стороны: эксперты РПЛ, эксперты «Матч Премьер» болельщики.

РПЛ представляют Андрей Аршавин, Эдуард Мор, Владислав Радимов, Олег Корнаухов и Александр Григорян. От «Матч Премьер» голосуют комментаторы Константин Генич, Роман Трушечкин, Тимур Журавель, Дмитрий Шнякин и Дмитрий Дерунец.

Голосование болельщиков проходит на странице РПЛ в социальной сети VK.

Для итоговой победы в номинации претендент должен победить минимум в двух голосованиях из трeх. В случае равенства между номинантами лучшим признаeтся победитель голосования среди экспертов РПЛ.