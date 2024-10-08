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    • Названы претенденты на награду лучшему тренеру РПЛ в сентябре

    Названы претенденты на награду лучшему тренеру РПЛ в сентябре

    РПЛ опубликовала список из пяти претендентов на звание лучшего тренера лиги в сентябре.

    У номинантов указаны результаты за три сентябрьских тура (8-й, 9-й и 10-й), а турнирное положение соответствует концу месяца (по итогам 10-го тура).

    Претенденты:

    В голосовании участвуют три стороны: эксперты РПЛ, эксперты «Матч Премьер» болельщики.

    РПЛ представляют Андрей Аршавин, Эдуард Мор, Владислав Радимов, Олег Корнаухов и Александр Григорян. От «Матч Премьер» голосуют комментаторы Константин Генич, Роман Трушечкин, Тимур Журавель, Дмитрий Шнякин и Дмитрий Дерунец.

    Голосование болельщиков проходит на странице РПЛ в социальной сети VK.

    Для итоговой победы в номинации претендент должен победить минимум в двух голосованиях из трeх. В случае равенства между номинантами лучшим признаeтся победитель голосования среди экспертов РПЛ.

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    Источник: официальный сайт РПЛ

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    Сегодня, 11:53
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    Комментарии (6)
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    DOCTOR PENALTY
    1728378003
    Голосуй не голосуй, всё равно... Галактионов лучший! "*
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    MazaiNN
    1728378471
    Однозначно либо Мусаев либо Галактионов. Но...
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