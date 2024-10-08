Названы претенденты на награду лучшему тренеру РПЛ в сентябре

РПЛ опубликовала список из пяти претендентов на звание лучшего тренера лиги в сентябре.
У номинантов указаны результаты за три сентябрьских тура (8-й, 9-й и 10-й), а турнирное положение соответствует концу месяца (по итогам 10-го тура).
Претенденты:
- Мурад Мусаев, «Краснодар» (9 очков, 3 матча, 1-е место);
- Михаил Галактионов, «Локомотив» (9 очков, 3 матча, 2-е место);
- Сергей Семак, «Зенит» (6 очков, 3 матча, 3-е место);
- Марцел Личка, «Динамо» (7 очков, 3 матча, 4-е место);
- Заур Тедеев, «Акрон» (6 очков, 3 матча, 9-е место).
В голосовании участвуют три стороны: эксперты РПЛ, эксперты «Матч Премьер» болельщики.
РПЛ представляют Андрей Аршавин, Эдуард Мор, Владислав Радимов, Олег Корнаухов и Александр Григорян. От «Матч Премьер» голосуют комментаторы Константин Генич, Роман Трушечкин, Тимур Журавель, Дмитрий Шнякин и Дмитрий Дерунец.
Голосование болельщиков проходит на странице РПЛ в социальной сети VK.
Для итоговой победы в номинации претендент должен победить минимум в двух голосованиях из трeх. В случае равенства между номинантами лучшим признаeтся победитель голосования среди экспертов РПЛ.