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    • В РПЛ могут ввести порог минимальной посещаемости для выдачи лицензий клубам

    В РПЛ могут ввести порог минимальной посещаемости для выдачи лицензий клубам

    Президент РПЛ Александр Алаев, как лига собирается исправлять ситуацию с посещаемостью матчей.

    – Стадион «Химок» вмещает 15 тысяч, но он зачастую не заполняется даже на 10%. Есть примеры зарубежных клубов, которые играют в Премьер-лиге без стадиона от 10 000 человек. Есть мысли пересмотреть этот пункт в лицензировании?

    – Есть. Я бы даже не сказал, что именно этот пункт, а в целом ситуацию с посещаемостью у некоторых клубов, которая нас сильно расстраивает. Мы ввели систему стимулирования посещаемости.

    Не хочется сейчас говорить о каких-то штрафах, но внутри мы обсуждаем с представителями Лиги и другими клубами варианты изменения лицензирования. Возможно, какой-то порог минимальной посещаемости, если ты играешь в ФНЛ и поднимаешься вверх.

    • На данный момент «Химки» занимают последнее место по посещаемости домашних матчей в текущем сезоне РПЛ.
    • За 5 игр «Арену Химки» посетили 17 900 зрителей.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 13:21
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    Комментарии (10)
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    Интерес
    1728383425
    "Оставьте ваших глупостей".
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    acor94
    1728386872
    Если меньше 20 тысяч человек на матч в среднем за сезон - вон из РПЛ!
    Ответить
    bset
    1728387394
    1. Ввести FanID, чтобы меньше людей ходило на футбол 2. Наказывать клубы за низкую посещаемость 3. Профит
    Ответить
    Александр-Каратеев-yandex
    1728388092
    "Ситуация нас сильно расстраивает" - говорит Алаев. Но вы же, чиновники, ничего не делаете и не хотите делать, чтобы это исправить.
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    Artemka444
    1728388412
    Совсем апнулись
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    FCSpartakM
    1728389138
    "Мы ввели систему стимулирования посещаемости" - это Фан АйДи?
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    Питерский князь
    1728390349
    Введите для срамтака минимальный лимит 15000 и можете закрывать гейканторку. :)))
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