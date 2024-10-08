Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?

    Кержаков общался с клубами РПЛ по поводу тренерской работы

    Тренер Александр Кержаков рассказал о своем будущем в профессии.

    – Вокруг многих клубов РПЛ ходят слухи об отставке тренеров. Были ли у вас какие-нибудь контакты с командами чемпионата?

    – Да, общение было.

    – Готовы ли вы пойти в команду Первой лиги, которая борется за повышение в классе? Например: «Балтика» или «Сочи».

    – Я уже говорил, что если будет интересное предложение, то с удовольствием его рассмотрю. Что касается упомянутых вами клубов, то у них есть главные тренеры, которые, на данный момент, неплохо справляются со своими обязанностями.

    • 3 сентября 41-летний Кержаков покинул пост главного тренера «Кайрата».
    • Ранее специалист возглавлял одну из юношеских сборных России, «Томь», «Нижний Новгород», «Кармиотиссу» и «Спартак» из Суботицы.

    Новости по теме
    Кержаков высказался о возможности возглавить российский клуб 3
    Кержаков отклонил предложение из Европы 2
    Кержаков не включил «Спартак» в число претендентов на чемпионство: «Будут бороться четыре команды» 14
    Источник: «Спорт день за днём»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:23
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+