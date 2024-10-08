Кержаков общался с клубами РПЛ по поводу тренерской работы

Тренер Александр Кержаков рассказал о своем будущем в профессии.

– Вокруг многих клубов РПЛ ходят слухи об отставке тренеров. Были ли у вас какие-нибудь контакты с командами чемпионата?

– Да, общение было.

– Готовы ли вы пойти в команду Первой лиги, которая борется за повышение в классе? Например: «Балтика» или «Сочи».

– Я уже говорил, что если будет интересное предложение, то с удовольствием его рассмотрю. Что касается упомянутых вами клубов, то у них есть главные тренеры, которые, на данный момент, неплохо справляются со своими обязанностями.