Игнашевич рассказал о натянутых отношениях с Акинфеевым

Сергей Игнашевич признался, что в течение карьеры у него возникали разногласия с Игорем Акинфеевым.

Футболисты вместе выступали за ЦСКА с 2004 по 2018 год.

Также они играли за сборную России.

– Слышал, что с Игорем Акинфеевым вы не общались, но при этом играли в одной команде. Коммуникация между вратарем и центральным защитником – это важная часть. Если вы не общались, это вообще как возможно?

- Я не скажу, что мы были близки с Игорем как друзья. У нас разница в поколении – 10 лет. Общих интересов не было. Ты знаешь, какую Игорь слушает музыку. Я эту музыку не слушал. Мы совершенно разные.

Были пограничные истории на футбольном поле, которые нас не сблизили. Но конфликта как такового не было. Они были локальными, которые все видели, все знают.

– Грубо говоря, обычная стычка на тренировке.

- Да. И в игре было на чемпионате Европы. Но если говорить как про вратаря и защитника, то на мой взгляд, у нас было полное понимание. За исключением некоторых моментов, когда кто-то перебарщивал.

Это тоже в игре, ты понимаешь. Например, мы обыгрываем «Зенит» 3:0 в Питере. На 93-й пропускаем гол – 3:1. Идем обниматься [после финального свистка], а он мимо нас, мимо защитников, проходит прямой наводкой в раздевалку, посылает нас на три буквы.