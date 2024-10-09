Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?

    Игнашевич рассказал о натянутых отношениях с Акинфеевым

    Сергей Игнашевич признался, что в течение карьеры у него возникали разногласия с Игорем Акинфеевым.

    • Футболисты вместе выступали за ЦСКА с 2004 по 2018 год.
    • Также они играли за сборную России.

    – Слышал, что с Игорем Акинфеевым вы не общались, но при этом играли в одной команде. Коммуникация между вратарем и центральным защитником – это важная часть. Если вы не общались, это вообще как возможно?

    - Я не скажу, что мы были близки с Игорем как друзья. У нас разница в поколении – 10 лет. Общих интересов не было. Ты знаешь, какую Игорь слушает музыку. Я эту музыку не слушал. Мы совершенно разные.

    Были пограничные истории на футбольном поле, которые нас не сблизили. Но конфликта как такового не было. Они были локальными, которые все видели, все знают.

    – Грубо говоря, обычная стычка на тренировке.

    - Да. И в игре было на чемпионате Европы. Но если говорить как про вратаря и защитника, то на мой взгляд, у нас было полное понимание. За исключением некоторых моментов, когда кто-то перебарщивал.

    Это тоже в игре, ты понимаешь. Например, мы обыгрываем «Зенит» 3:0 в Питере. На 93-й пропускаем гол – 3:1. Идем обниматься [после финального свистка], а он мимо нас, мимо защитников, проходит прямой наводкой в раздевалку, посылает нас на три буквы.

    Новости по теме
    Игнашевич присутствовал на матче «Локомотив» – «Крылья Советов» 2
    Игнашевича обвинили в неэтичности из-за переговоров с «Крыльями»: «Всегда считал такие заходы мерзостью» 8
    Стало известно, когда «Крылья Советов» сменят главного тренера 3
    Источник: Smol Talk

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:24
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+