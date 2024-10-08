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    • В Пакистане сообщили, где будут набирать игроков для матча с Россией

    В Пакистане сообщили, где будут набирать игроков для матча с Россией

    Директор Пакистанской федерации футбола Али Акрам прокомментировал информацию о матче со сборной России.

    По словам Акрама, игроков наберут в местных клубах, но это не будет основной сборной страны.

    • Резидент «Коммент.Шоу» Алексей Хрущев сообщил, что россияне примут Пакистан 11 октября.

    «РФС как руководящий орган футбола России взаимодействует с должностными лицами ПФФ по вопросу этой товарищеской игры, но главная сборная нашей страны не поедет в Россию.

    Скорее всего, это будет команда, состоящая из игроков пакистанских клубов. В ближайшее время будет официальная информация», – сказал Акрам.

    • Россия отстранена от официальных матчей с 2022 года.
    • Команда тренируется сейчас в Новогорске.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 18:46
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    Комментарии (13)
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    Desma
    1728403683
    Наберут горцев с Тибета и пошлют на экскурсию в Россию.
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    Питерский князь
    1728403711
    Он буду собирать игроков из шаурмы, илиц мАсквы! :)))
    Ответить
    Интерес
    1728404329
    Наверное,и это в рейтинг ФИФА-УЕФА пойдёт...Лучше бы с любым нашим клубом из первой шестёрки сыграли.Даже без сборников.
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    VVM1964
    1728405109
    С каждым днем новости всё более и более унизительные для страны - когда же закончится это безобразие !!! (((((((((((
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    subbotaspartak
    1728405339
    Когда выбор небогат - это факт.
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