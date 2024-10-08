В Пакистане сообщили, где будут набирать игроков для матча с Россией

Директор Пакистанской федерации футбола Али Акрам прокомментировал информацию о матче со сборной России.

По словам Акрама, игроков наберут в местных клубах, но это не будет основной сборной страны.

Резидент «Коммент.Шоу» Алексей Хрущев сообщил, что россияне примут Пакистан 11 октября.

«РФС как руководящий орган футбола России взаимодействует с должностными лицами ПФФ по вопросу этой товарищеской игры, но главная сборная нашей страны не поедет в Россию.

Скорее всего, это будет команда, состоящая из игроков пакистанских клубов. В ближайшее время будет официальная информация», – сказал Акрам.