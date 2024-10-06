7 октября 2024 года на стадионе «Junior Sport Stadium» состоится матч 10-го тура Высшей лиги Армении между командами «Вест Армения» и «Гандзасар». Обе команды находятся в нижней части турнирной таблицы и будут стремиться исправить свои результаты в этом сезоне.

«Вест Армения»

«Вест Армения» занимает 10-е место с 3 очками после 7 туров. Команда испытывает проблемы в обороне, пропуская в среднем 2.40 гола за матч. В последних пяти играх команда забила 6 голов, но пропустила 12, что указывает на слабую оборону и относительно неплохую результативность в атаке. Лучшая результативность в команде – у Захара Тарасенко, который забил 4 гола в 6 матчах.

Последние матчи «Вест Армения»:

«Гандзасар»

«Гандзасар» занимает последнее, 11-е место в турнирной таблице, набрав всего 1 очко после 6 туров. Команда не может выиграть в последних 6 матчах, что демонстрирует еe текущий кризис. «Гандзасар» пропускает в среднем 2.00 гола за матч, и, несмотря на слабую атаку, Ашот Кочарян забил 2 гола в 5 матчах.

Последние матчи «Гандзасар»:

Личные встречи

В последних личных встречах преимущество было на стороне «Вест Армения», которая одержала две победы и один раз сыграла вничью с «Гандзасаром». Последняя встреча завершилась победой «Вест Армения» со счетом 2:1 в матче на Кубок, что может придать команде уверенности перед предстоящей игрой.

Последние матчи личных встреч:

«Вест Армения» 2:1 «Гандзасар» (2 октября 2024, Кубок)

«Вест Армения» 1:0 «Гандзасар» (29 сентября 2022)

«Гандзасар» 0:1 «Вест Армения» (16 марта 2023)

Статистика

«Вест Армения»

Забивает в среднем: 1.20 гола за матч

Пропускает в среднем: 2.40 гола за матч

Последние 5 матчей: 2 победы, 0 ничьих, 3 поражения

«Гандзасар»

Забивает в среднем: 0.80 гола за матч

Пропускает в среднем: 2.00 гола за матч

Последние 5 матчей: 0 побед, 2 ничьи, 3 поражения

Прогноз на матч «Вест Армения» – «Гандзасар»

Учитывая текущую форму обеих команд, а также их статистику, можно ожидать, что матч будет напряженным и малорезультативным. Оба коллектива испытывают значительные проблемы в обороне и недостаточную результативность в атаке. Тем не менее, «Вест Армения» имеет небольшое преимущество за счет успешных последних встреч против «Гандзасара» и победы в последнем матче на Кубок.

Наиболее вероятным исходом матча является минимальная победа «Вест Армения», учитывая текущую форму команд и психологическое преимущество после победы в Кубке.

Рекомендации для ставок и коэффициенты:

Победа «Вест Армения» – коэффициент 2.40

Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.80

Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.75

Рекомендация: Победа «Вест Армения» за коэффициент 2.40.

Прогноз на точный счет:

Наиболее вероятным исходом является победа хозяев с минимальным преимуществом. Предполагаемый точный счет – 1:0 в пользу «Вест Армения».

Рекомендация: 1:0 в пользу «Вест Армения» за коэффициент 7.00.