7 октября 2024 года на стадионе «Junior Sport Stadium» состоится матч 10-го тура Высшей лиги Армении между командами «Вест Армения» и «Гандзасар». Обе команды находятся в нижней части турнирной таблицы и будут стремиться исправить свои результаты в этом сезоне.
«Вест Армения»
«Вест Армения» занимает 10-е место с 3 очками после 7 туров. Команда испытывает проблемы в обороне, пропуская в среднем 2.40 гола за матч. В последних пяти играх команда забила 6 голов, но пропустила 12, что указывает на слабую оборону и относительно неплохую результативность в атаке. Лучшая результативность в команде – у Захара Тарасенко, который забил 4 гола в 6 матчах.
Последние матчи «Вест Армения»:
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«Алашкерт» 0:2 «Вест Армения»
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«Вест Армения» 1:2 «Арарат-Армения»
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«Вест Армения» 1:3 «Пюник»
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«Ван» 6:0 «Вест Армения»
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«Вест Армения» 2:1 «Гандзасар» (Кубок)
«Гандзасар»
«Гандзасар» занимает последнее, 11-е место в турнирной таблице, набрав всего 1 очко после 6 туров. Команда не может выиграть в последних 6 матчах, что демонстрирует еe текущий кризис. «Гандзасар» пропускает в среднем 2.00 гола за матч, и, несмотря на слабую атаку, Ашот Кочарян забил 2 гола в 5 матчах.
Последние матчи «Гандзасар»:
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«Гандзасар» 1:2 «Ширак»
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«Алашкерт» 2:2 «Гандзасар»
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«Гандзасар» 0:3 «Арарат-Армения»
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«Урарту» 2:0 «Гандзасар»
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«Арарат» 1:1 «Гандзасар» (Кубок, поражение по пенальти)
Личные встречи
В последних личных встречах преимущество было на стороне «Вест Армения», которая одержала две победы и один раз сыграла вничью с «Гандзасаром». Последняя встреча завершилась победой «Вест Армения» со счетом 2:1 в матче на Кубок, что может придать команде уверенности перед предстоящей игрой.
Последние матчи личных встреч:
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«Вест Армения» 2:1 «Гандзасар» (2 октября 2024, Кубок)
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«Вест Армения» 1:0 «Гандзасар» (29 сентября 2022)
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«Гандзасар» 0:1 «Вест Армения» (16 марта 2023)
Статистика
«Вест Армения»
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Забивает в среднем: 1.20 гола за матч
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Пропускает в среднем: 2.40 гола за матч
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Последние 5 матчей: 2 победы, 0 ничьих, 3 поражения
«Гандзасар»
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Забивает в среднем: 0.80 гола за матч
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Пропускает в среднем: 2.00 гола за матч
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Последние 5 матчей: 0 побед, 2 ничьи, 3 поражения
Прогноз на матч «Вест Армения» – «Гандзасар»
Учитывая текущую форму обеих команд, а также их статистику, можно ожидать, что матч будет напряженным и малорезультативным. Оба коллектива испытывают значительные проблемы в обороне и недостаточную результативность в атаке. Тем не менее, «Вест Армения» имеет небольшое преимущество за счет успешных последних встреч против «Гандзасара» и победы в последнем матче на Кубок.
Наиболее вероятным исходом матча является минимальная победа «Вест Армения», учитывая текущую форму команд и психологическое преимущество после победы в Кубке.
Рекомендации для ставок и коэффициенты:
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Победа «Вест Армения» – коэффициент 2.40
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Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.80
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Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.75
Рекомендация: Победа «Вест Армения» за коэффициент 2.40.
Прогноз на точный счет:
Наиболее вероятным исходом является победа хозяев с минимальным преимуществом. Предполагаемый точный счет – 1:0 в пользу «Вест Армения».
Рекомендация: 1:0 в пользу «Вест Армения» за коэффициент 7.00.