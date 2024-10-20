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    Сперцян: «Не хочу переходить в «Зенит»

    Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян не хочет в «Зенит».

    – Никита Кривцов, выбирая между переходом в «Зенит» или никогда не стать чемпионом, выбрал второе. Какая у вас позиция?

    – У всех есть своя позиция. Есть люди, которые не хотят [в «Зенит»] – я, допустим, тоже. Мне в «Краснодаре» все нравится.

    Если думать о Европе, это уже другое. В России для меня «Краснодар». Мне не хочется в «Зенит». Никита Кривцов правильно сказал: зачем ехать в «Зенит», если можно уйти куда-нибудь в Европу?

    • Сперцян – воспитанник «Краснодара».
    • Летом им интересовался «Ланс».
    • 24-летний игрок стоит 20 миллионов евро.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (14)
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    svan61
    1729417756
    Зенит спит и видит вас у себя)
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    FWSPM
    1729418112
    Зачем ехать в газовый позор если можно стать чемпионом в краснодаре?
    Ответить
    Taps
    1729418902
    Кому ты нахрен нужен. Езжай играть за Азербайджан.
    Ответить
    Интерес
    1729421875
    А звали?
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    Awaydays
    1729422926
    Ну, откажет он Зениту, и что? Играть лучше не станет, в Европе кому он сдался, будет сидеть вечно в команде "подающей надежды".
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    shurik45
    1729423770
    Если ты выбираешь футбол вместо денег ,то ответ очевиден.
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    Спартач80
    1729425880
    Кому охота слушать, на всех стадионах страны, что твоя команда - позор российского футбола? =)))
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    Нытик зенита
    1729430409
    Всё правильно не хочет идти в голубую помойку
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    Нытик зенита
    1729431945
    Как же сперцян опустил бзенет аж шавченки молчат сказать нечего ржу не могу
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