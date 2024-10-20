Сперцян сообщил, чем его удивил «Спартак»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян прокомментировал исход матча 12-го тура РПЛ против «Спартака» (3:0).

– Удивлены, что соперник вышел в три центральных защитника?

– Да, было удивительно. Но мы знаем, как играть в таких ситуациях. Пришлось чуть-чуть перестраиваться.

– Постоянно вас звал Мурад Мусаев, после его подсказа вы собирали игроков и что-то передавали. Что расскажете – из того, что можно сказать болельщикам?

– Да просто тактические моменты, подсказ с бровки во время паузы.

– Показалось, что первый гол вам сильно помог.

– Да, было агрессивное начало от нас. Но игра была боевая, много борьбы.