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    Сперцян сообщил, чем его удивил «Спартак»

    Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян прокомментировал исход матча 12-го тура РПЛ против «Спартака» (3:0).

    – Удивлены, что соперник вышел в три центральных защитника?

    – Да, было удивительно. Но мы знаем, как играть в таких ситуациях. Пришлось чуть-чуть перестраиваться.

    – Постоянно вас звал Мурад Мусаев, после его подсказа вы собирали игроков и что-то передавали. Что расскажете – из того, что можно сказать болельщикам?

    – Да просто тактические моменты, подсказ с бровки во время паузы.

    – Показалось, что первый гол вам сильно помог.

    – Да, было агрессивное начало от нас. Но игра была боевая, много борьбы.

    • «Краснодар» лидирует в РПЛ.
    • Команда ни разу не брала какой-либо трофей.
    • «Спартак» занимает 6-е место.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (3)
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    Cleaner
    1729426401
    Сперцян: - Спартак удивил меня НИЧЕМ!
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    Литейный 4 (returned)
    1729431894
    Ничего удивительного, если состав классом ниже и физрук во главе. Гыгыгы
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