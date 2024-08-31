Тикнизян может сменить «Локомотив» на «Динамо»

«Динамо» заинтересовано в латерале «Локомотива» Наире Тикнизяне.

«Локомотив» запросил за армянского футболиста 8 миллионов евро. Если не получится купить Наира, «Динамо» усилит позицию левого защитника бразильцем.

Действующее соглашение 25-летнего футболиста сборной Армении с «Локомотивом» рассчитано до 2026 года.

В нынешнем сезоне он провел за красно-зеленых 7 матчей, забил 2 гола, отдал 1 передачу.

Ранее сообщалось об интересе к Тикнизяну со стороны «Спартака».

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