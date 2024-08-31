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Тикнизян может сменить «Локомотив» на «Динамо»

31 августа 2024, 21:12
3

«Динамо» заинтересовано в латерале «Локомотива» Наире Тикнизяне.

«Локомотив» запросил за армянского футболиста 8 миллионов евро. Если не получится купить Наира, «Динамо» усилит позицию левого защитника бразильцем.

  • Действующее соглашение 25-летнего футболиста сборной Армении с «Локомотивом» рассчитано до 2026 года.
  • В нынешнем сезоне он провел за красно-зеленых 7 матчей, забил 2 гола, отдал 1 передачу.
  • Ранее сообщалось об интересе к Тикнизяну со стороны «Спартака».

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Армения. Премьер-лига Динамо Локомотив Тикнизян Наир
Комментарии (3)
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somn
1725130772
Стрелочники с ума сойдут...
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neim
1725143501
Поди дичь очередная. Чего ему менять шило на мыло ? Ну если только зарплату по больше по обещают ...
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odessakmv
1725157095
за эти деньги двух бразильцев не хуже уровнем можно купить и одного на будущее забронировать.... но это только если нет задачи трансферный фонд "Динамы" распилить
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