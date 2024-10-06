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    • Гурцкая сообщил, кому выгоден опрос ВЦИОМ о снижении интереса к футболу

    Гурцкая сообщил, кому выгоден опрос ВЦИОМ о снижении интереса к футболу

    Агент и блогер Тимур Гурцкая прокомментировал итоги опроса ВЦИОМ. Центр установил, что в России снижается интерес к футболу.

    – Кому выгоден опрос ВЦИОМа о резком снижении популярности футбола?

    – Министерству спорта. Потому что приведет к перераспределению средств, чтобы уменьшить деньги для футбола. В проекте «Это футбол Брат» мы хотим собрать большой стол, чтобы обговорить эту тему. Мы должны защищать футбол. Вопрос в том, где проводился опрос, кого опрашивали… Да, есть большой пласт людей, которые интересуются футболом, когда идет большое событие – сейчас сборная и клубы не участвуют в международных официальных матчах. Сейчас, конечно, эта часть аудитории спит. Но те, кто любил футбол, продолжает за ним следить, их меньше не стало.

    В Минспорте нет людей, которые защищают футбол. В Госдуме нет людей, которые бы защищали футбол. И не считаю, что РФС тут пассивен. Потому что слишком много обстоятельств, влияющих на футбол – сначала пандемия, потом СВО – клубы и сборную отстранили, фан-айди, что привело к снижению посещаемости. И все равно футбол держится. Если бы на другой вид спорта столько обрушилось, он бы рухнул. А футбол живет и справляется.

    • Ранее ВЦИОМ опубликовал итоги опроса, согласно которому доля равнодушных к футболу россиян с 2005 по 2024 годы выросла с 43% до 77%.
    • При этом количество постоянных футбольных болельщиков снизилось в пять раз – с 19% до 4%.
    • Россия с 2022 года отстранена от международного футбола.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 11:57
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    Комментарии (3)
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    Garrincha58
    1728208770
    Вот как раз тут ВЦИОМ прав мы не футбольная страна и с чем тут можно ещё не соглашаться ведь достаточно посмотреть посещаемость игр и всё станет ясно
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    NewLife
    1728210486
    В этом что-то есть, так как невооруженным глазом видно, что вциом выдал заказуху.
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