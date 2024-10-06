Гурцкая сообщил, кому выгоден опрос ВЦИОМ о снижении интереса к футболу

Агент и блогер Тимур Гурцкая прокомментировал итоги опроса ВЦИОМ. Центр установил, что в России снижается интерес к футболу.

– Кому выгоден опрос ВЦИОМа о резком снижении популярности футбола?

– Министерству спорта. Потому что приведет к перераспределению средств, чтобы уменьшить деньги для футбола. В проекте «Это футбол Брат» мы хотим собрать большой стол, чтобы обговорить эту тему. Мы должны защищать футбол. Вопрос в том, где проводился опрос, кого опрашивали… Да, есть большой пласт людей, которые интересуются футболом, когда идет большое событие – сейчас сборная и клубы не участвуют в международных официальных матчах. Сейчас, конечно, эта часть аудитории спит. Но те, кто любил футбол, продолжает за ним следить, их меньше не стало.

В Минспорте нет людей, которые защищают футбол. В Госдуме нет людей, которые бы защищали футбол. И не считаю, что РФС тут пассивен. Потому что слишком много обстоятельств, влияющих на футбол – сначала пандемия, потом СВО – клубы и сборную отстранили, фан-айди, что привело к снижению посещаемости. И все равно футбол держится. Если бы на другой вид спорта столько обрушилось, он бы рухнул. А футбол живет и справляется.