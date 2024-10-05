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    • Прогноз на точный счет матча «Куяба» – «Сан-Паулу», Серия А, 6 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Куяба» – «Сан-Паулу», Серия А, 6 октября 2024 года

    6 октября 2024 года на стадионе «Арена Пантанал» пройдет матч 29-го тура бразильской Серии А между «Куябой» и «Сан-Паулу». Обе команды находятся в разных полюсах турнирной таблицы: «Куяба» пытается выбраться из зоны вылета, а «Сан-Паулу» борется за попадание в топ-4 и место в Кубке Либертадорес.

    «Куяба»

    «Куяба» находится в зоне вылета и занимает 19-е место в таблице с 23 очками после 27 туров. Команда демонстрирует нестабильную форму и с трудом находит способы для взятия ворот соперника. В последних 5 матчах «Куяба» смогла забить всего 2 гола и пропустила 5. Лучшую результативность показывает нападающий Исидро Питта, забивший 12 голов в 37 матчах текущего сезона. Однако даже его усилий не хватает для изменения игровой динамики команды. В домашних играх «Куяба» старается играть на контратаках, что может принести определенные плоды против «Сан-Паулу», который в гостях играет менее уверенно.

    Последние матчи «Куябы»:

    «Сан-Паулу»

    «Сан-Паулу» занимает 5-е место с 47 очками и продолжает борьбу за участие в международных турнирах. Команда имеет стабильное нападение и оборону, что подтверждается результатами последних игр: 6 забитых голов и 5 пропущенных за 5 матчей. Лучший бомбардир команды – Лусиано, который забил 15 голов в 50 матчах. «Сан-Паулу» также уверенно играет на выезде, несмотря на пару неудачных матчей против лидеров чемпионата. Однако в поединках с аутсайдерами «Сан-Паулу» редко теряет очки и обычно показывает слаженную командную игру.

    Последние матчи «Сан-Паулу»:

    Личные встречи

    Исторически «Куяба» не проигрывает «Сан-Паулу» в большинстве домашних матчей. В последних 8 встречах «Куяба» проиграла только дважды, и в этом сезоне она уже обыграла «Сан-Паулу» на выезде со счетом 1:0. Это придает команде уверенности перед предстоящей игрой. В то же время, «Сан-Паулу» не проигрывает в 3 из 4 последних гостевых матчей против «Куябы», и их последняя встреча завершилась вничью.

    Статистика

    «Куяба»

    • Забивает в среднем: 0.40 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 2 гола
    • Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов
    • 1 победа, 2 ничьи и 2 поражения в последних 5 матчах

    «Сан-Паулу»

    • Забивает в среднем: 1.20 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 6 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов
    • 2 победы, 2 ничьи и 1 поражение в последних 5 матчах

    Прогноз на матч «Куяба» – «Сан-Паулу»

    Учитывая текущие формы команд, «Сан-Паулу» выглядит фаворитом на победу, но «Куяба» может создать сложности, особенно на своем поле. Исторически матчи между этими командами не изобилуют голами, и обе команды предпочитают играть аккуратно в обороне. Ожидается, что «Сан-Паулу» будет владеть инициативой, но сможет взломать оборону «Куябы» лишь во втором тайме.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Сан-Паулу» – коэффициент 2.10
    • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.75
    • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.80

    Рекомендация: Победа «Сан-Паулу» за коэффициент 2.10.

    Прогноз на точный счет

    Наиболее вероятным исходом будет минимальная победа гостей. Предполагаемый точный счет – 1:0 в пользу «Сан-Паулу».

    Рекомендация: 1:0 в пользу «Сан-Паулу» за коэффициент 6.50.

    Источник: «Бомбардир»

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    05.10.2024 13:45
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