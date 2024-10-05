6 октября на стадионе «U-Power Stadium» состоится матч 7-го тура итальянской Серии А между «Монцей» и «Ромой». Обе команды имеют разные цели на сезон: «Монца» борется за выживание, находясь на последнем месте в таблице, а «Рома» стремится закрепиться в зоне еврокубков.

«Монца»

«Монца» занимает 20-е место в турнирной таблице с 3 очками после 6 туров. Команда не может одержать победу в 15 последних матчах Серии А, что говорит о глубоком кризисе. В атаке команда пытается использовать креатив Даниэля Мальдини, который является лучшим бомбардиром с 2 голами. Однако оборонительные проблемы остаются актуальными: «Монца» пропускает в каждом из последних 5 матчей, в среднем 1.60 гола за игру.

Последние матчи «Монцы»:

«Рома» находится на 9-м месте с 9 очками после 6 туров. Команда Жозе Моуринью улучшает свои результаты и не проигрывает в последних 4 матчах чемпионата. Лучший бомбардир – Артем Довбик, на его счету 3 гола. Несмотря на пропущенные 4 гола в 5 матчах, оборона действует надежно, что подкрепляется средней результативностью в 1.40 гола за игру. Команда будет стремиться к максимальному результату, чтобы подняться выше в таблице.

Последние матчи «Ромы»:

Личные встречи

В последних личных встречах доминировала «Рома», выиграв три из четырех матчей, в том числе и последнюю игру в прошлом сезоне с разгромным счетом 4:1 на выезде. «Монца» пока не может предложить достойного сопротивления, особенно на фоне своей слабой формы в текущем сезоне.

История личных встреч:

Серия А, 02.03.2024: «Монца» 1:4 «Рома»

Серия А, 22.10.2023: «Рома» 1:0 «Монца»

Серия А, 03.05.2023: «Монца» 1:1 «Рома»

Серия А, 30.08.2022: «Рома» 3:0 «Монца»

Статистика

«Монца»

Средняя результативность: 1.40 гола за матч

Среднее количество пропущенных: 1.60 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 7 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 8 голов

15 матчей без побед

«Рома»

Средняя результативность: 1.40 гола за матч

Среднее количество пропущенных: 0.80 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 7 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 4 гола

4 матча без поражений

Прогноз на матч «Монца» – «Рома»

Исходя из текущей формы и уровня команд, «Рома» выглядит явным фаворитом встречи. «Монца» испытывает серьезные трудности как в атаке, так и в обороне, а «Рома» стабильно набирает очки и демонстрирует организованную игру. Вряд ли хозяевам удастся создать много моментов у ворот гостей, но на своем поле они постараются действовать максимально агрессивно.

Наиболее вероятный исход – уверенная победа «Ромы». «Монца» может воспользоваться нечастыми ошибками «Ромы» в обороне, но общая разница в классе окажется решающей.

Рекомендации для ставок:

Победа «Ромы» – коэффициент 1.80

Обе команды забьют – коэффициент 2.10

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.95Рекомендация: Победа «Ромы» за коэффициент 1.80.

Прогноз на точный счет

Наиболее вероятный сценарий – победа «Ромы» с разницей в два мяча. «Монца» постарается забить хотя бы один гол на своем поле, но общий уровень гостей выше.

Рекомендация: 1:3 за коэффициент 10.00.