6 октября на стадионе «U-Power Stadium» состоится матч 7-го тура итальянской Серии А между «Монцей» и «Ромой». Обе команды имеют разные цели на сезон: «Монца» борется за выживание, находясь на последнем месте в таблице, а «Рома» стремится закрепиться в зоне еврокубков.
«Монца»
«Монца» занимает 20-е место в турнирной таблице с 3 очками после 6 туров. Команда не может одержать победу в 15 последних матчах Серии А, что говорит о глубоком кризисе. В атаке команда пытается использовать креатив Даниэля Мальдини, который является лучшим бомбардиром с 2 голами. Однако оборонительные проблемы остаются актуальными: «Монца» пропускает в каждом из последних 5 матчей, в среднем 1.60 гола за игру.
Последние матчи «Монцы»:
- «Наполи» 2:0 «Монца»
- «Монца» 3:1 «Брешия» (Кубок)
- «Монца» 1:2 «Болонья»
- «Монца» 1:1 «Интер»
- «Фиорентина» 2:2 «Монца»
«Рома»
«Рома» находится на 9-м месте с 9 очками после 6 туров. Команда Жозе Моуринью улучшает свои результаты и не проигрывает в последних 4 матчах чемпионата. Лучший бомбардир – Артем Довбик, на его счету 3 гола. Несмотря на пропущенные 4 гола в 5 матчах, оборона действует надежно, что подкрепляется средней результативностью в 1.40 гола за игру. Команда будет стремиться к максимальному результату, чтобы подняться выше в таблице.
Последние матчи «Ромы»:
- «Эльфсборг» 1:0 «Рома»
- «Рома» 2:1 «Венеция»
- «Рома» 1:1 «Атлетик»
- «Рома» 3:0 «Удинезе»
- «Дженоа» 1:1 «Рома»
Личные встречи
В последних личных встречах доминировала «Рома», выиграв три из четырех матчей, в том числе и последнюю игру в прошлом сезоне с разгромным счетом 4:1 на выезде. «Монца» пока не может предложить достойного сопротивления, особенно на фоне своей слабой формы в текущем сезоне.
История личных встреч:
- Серия А, 02.03.2024: «Монца» 1:4 «Рома»
- Серия А, 22.10.2023: «Рома» 1:0 «Монца»
- Серия А, 03.05.2023: «Монца» 1:1 «Рома»
- Серия А, 30.08.2022: «Рома» 3:0 «Монца»
Статистика
«Монца»
- Средняя результативность: 1.40 гола за матч
- Среднее количество пропущенных: 1.60 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 7 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 8 голов
- 15 матчей без побед
«Рома»
- Средняя результативность: 1.40 гола за матч
- Среднее количество пропущенных: 0.80 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 7 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 4 гола
- 4 матча без поражений
Прогноз на матч «Монца» – «Рома»
Исходя из текущей формы и уровня команд, «Рома» выглядит явным фаворитом встречи. «Монца» испытывает серьезные трудности как в атаке, так и в обороне, а «Рома» стабильно набирает очки и демонстрирует организованную игру. Вряд ли хозяевам удастся создать много моментов у ворот гостей, но на своем поле они постараются действовать максимально агрессивно.
Наиболее вероятный исход – уверенная победа «Ромы». «Монца» может воспользоваться нечастыми ошибками «Ромы» в обороне, но общая разница в классе окажется решающей.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Ромы» – коэффициент 1.80
- Обе команды забьют – коэффициент 2.10
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.95Рекомендация: Победа «Ромы» за коэффициент 1.80.
Прогноз на точный счет
Наиболее вероятный сценарий – победа «Ромы» с разницей в два мяча. «Монца» постарается забить хотя бы один гол на своем поле, но общий уровень гостей выше.
Рекомендация: 1:3 за коэффициент 10.00.