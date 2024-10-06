06.10.2024, воскресенье, 19:00
Италия. Серия А, 7 тур
Италия. Серия А, 7 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Монца
Монца
4-2-3-1
1
Пицциньякко
77
Кирьякопулос
4
Мари
2
Карбони
4
Иццо
38
Бондо
42
Бьянко
7
Пессина
70
Мальдини
13
Перейра
11
Джурич
4-2-3-1
99
Свилар
2
Челик
5
Н'Дика
23
Манчини
17
Анхелиньо
17
Коне
4
Кристанте
18
Соуле
7
Пеллегрини
92
Эль-Шаарави
9
Довбик
13
Перейра
33
Д'Амброзио
33
Д'Амброзио
13
Перейра
42
Бьянко
47
Мота
47
Мота
42
Бьянко
70
Мальдини
10
Капрари
10
Капрари
70
Мальдини
92
Эль-Шаарави
59
Залевски
59
Залевски
92
Эль-Шаарави
17
Анхелиньо
22
Эрмосо
22
Эрмосо
17
Анхелиньо
18
Соуле
61
Писилли
61
Писилли
18
Соуле
2
Челик
8
Бальданци
8
Бальданци
2
Челик
7
Пеллегрини
14
Шомуродов
14
Шомуродов
7
Пеллегрини
Остались в запасе
Монца
Рома
69
Andrea Mazza
ВР
12
Andrea Vailati
ВР
5
Лука Калдирола
ЦЗ
10
Маттиа Валоти
ЦП
70
Kevin Martins
ЦП
26
Патрик Чиурриа
ПВ
11
Омари Форсон
ПВ
24
Мирко Марич
ЦФ
Главный тренер
Алессандро Неста
1
Ренато Марин
ВР
13
Мэтью Райан
ВР
26
Самуэль Даль
ЛЗ
2
Буба Сангаре
ЦЗ
23
Сауд Абдулхамид
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
28
Энцо Ле Фе
ЦП
Главный тренер
Иван Юрич
Остались в запасе
69
Andrea Mazza
ВР
12
Andrea Vailati
ВР
5
Лука Калдирола
ЦЗ
10
Маттиа Валоти
ЦП
70
Kevin Martins
ЦП
26
Патрик Чиурриа
ПВ
11
Омари Форсон
ПВ
24
Мирко Марич
ЦФ
Остались в запасе
1
Ренато Марин
ВР
13
Мэтью Райан
ВР
26
Самуэль Даль
ЛЗ
2
Буба Сангаре
ЦЗ
23
Сауд Абдулхамид
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
28
Энцо Ле Фе
ЦП
Главный тренер
Алессандро Неста
Главный тренер
Иван Юрич
Статистика матча Монца - Рома
3
1
Всего ударов по воротам
3
15
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
1
3
Нарушения
16
13
Офсайды
1
1
Количество передач
309
593
Сейвы
4
2
Точность передач %
75
87
Удары мимо ворот
0
7
Блокированные удары
0
4
Удары из пределов штрафной
2
8
Удары из-за пределов штрафной
1
7
xG (ожидаемые голы)
1.37
1.07
Смотреть прямую трансляцию матча «Монца» против «Ромы», 7-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 октября 2024 в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Монца» – «Рома»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»