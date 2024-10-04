5 октября 2024 года на стадионе «Юность» пройдет матч 24-го тура Высшей лиги Беларуси между «Славией-Мозырь» и БАТЭ. Обе команды находятся в середине турнирной таблицы и пытаются улучшить свои позиции. Для БАТЭ этот матч – возможность подняться на более высокое место, в то время как «Славия-Мозырь» пытается прервать свою неудачную серию.
«Славия-Мозырь»
«Славия-Мозырь» в этом сезоне демонстрирует нестабильную форму. Команда занимает 9-е место и имеет в своем активе 29 очков после 23 туров. В последних матчах у «Славии-Мозырь» серьезные проблемы в атаке: всего 1 гол за последние 5 матчей, что указывает на недостаточную результативность. В обороне команда также показывает уязвимость, пропуская в большинстве встреч. Основной форвард команды – Павел Чикида, который забил 7 мячей в 20 матчах. Однако его усилий недостаточно для достижения стабильных результатов.
Последние матчи «Славии-Мозырь»:
- «Неман» 1:0 «Славия-Мозырь»
- «Славия-Мозырь» 0:0 «Слуцк»
- «Арсенал Дзержинск» 1:1 «Славия-Мозырь»
- «Динамо Брест» 3:0 «Славия-Мозырь»
- «Славия-Мозырь» 0:1 «Шахтер Солигорск»
БАТЭ
БАТЭ занимает 10-е место в чемпионате, набрав 28 очков после 23 туров. Несмотря на низкое положение в таблице, команда стабильно забивает в последних матчах. За 5 последних игр «БАТЭ» отметился 7 голами, однако проблемы в обороне привели к 7 пропущенным мячам. Главный бомбардир команды – Олег Никифоренко, который забил 4 мяча в 17 матчах. «БАТЭ» находится в лучшей форме по сравнению с «Славией-Мозырь» и рассматривается как фаворит встречи.
Последние матчи БАТЭ:
- «БАТЭ» 1:1 «Шахтер Солигорск»
- «Ислочь» 1:2 «БАТЭ»
- «БАТЭ» 1:0 «Витебск»
- «БАТЭ» 2:4 «Минск»
- «Днепр Могилев» 1:1 «БАТЭ»
Личные встречи
В личных встречах БАТЭ имеет преимущество. Команда выиграла 4 из последних 5 матчей против «Славии-Мозырь» и показывает уверенную игру как дома, так и на выезде. В последних двух встречах «Славия-Мозырь» не смогла забить ни одного мяча, что говорит о сложностях команды при игре против обороны «БАТЭ».
Статистика
- Забивает в среднем: 0.20 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 1 гол
- Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов
- 3 ничьи и 2 поражения в последних 5 матчах
БАТЭ
- Забивает в среднем: 1.40 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 7 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов
- 2 победы, 2 ничьи и 1 поражение в последних 5 матчах
Прогноз на матч «Славия-Мозырь» – БАТЭ
Обе команды показывают нестабильные результаты в последних матчах, однако «БАТЭ» обладает более мощной атакующей линией и стабильнее играет в защите. «Славия-Мозырь» в этом сезоне испытывает серьезные трудности в нападении и, скорее всего, будет играть осторожно, пытаясь не пропустить на своем поле. «БАТЭ», в свою очередь, будет стремиться воспользоваться слабостями соперника и забить быстрый гол, чтобы обеспечить себе преимущество.
Рекомендации для ставок:
- Победа БАТЭ – коэффициент 1.85
- Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.75
- Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.90
Рекомендация: Победа «БАТЭ» за коэффициент 1.85.
Прогноз на точный счет
С учетом слабой результативности «Славии-Мозырь» и средней формы БАТЭ, наиболее вероятным исходом выглядит минимальная победа гостей.
Рекомендация: 1:0 в пользу БАТЭ за коэффициент 6.00.