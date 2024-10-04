5 октября 2024 года на стадионе «Юность» пройдет матч 24-го тура Высшей лиги Беларуси между «Славией-Мозырь» и БАТЭ. Обе команды находятся в середине турнирной таблицы и пытаются улучшить свои позиции. Для БАТЭ этот матч – возможность подняться на более высокое место, в то время как «Славия-Мозырь» пытается прервать свою неудачную серию.

«Славия-Мозырь»

«Славия-Мозырь» в этом сезоне демонстрирует нестабильную форму. Команда занимает 9-е место и имеет в своем активе 29 очков после 23 туров. В последних матчах у «Славии-Мозырь» серьезные проблемы в атаке: всего 1 гол за последние 5 матчей, что указывает на недостаточную результативность. В обороне команда также показывает уязвимость, пропуская в большинстве встреч. Основной форвард команды – Павел Чикида, который забил 7 мячей в 20 матчах. Однако его усилий недостаточно для достижения стабильных результатов.

Последние матчи «Славии-Мозырь»:

БАТЭ

БАТЭ занимает 10-е место в чемпионате, набрав 28 очков после 23 туров. Несмотря на низкое положение в таблице, команда стабильно забивает в последних матчах. За 5 последних игр «БАТЭ» отметился 7 голами, однако проблемы в обороне привели к 7 пропущенным мячам. Главный бомбардир команды – Олег Никифоренко, который забил 4 мяча в 17 матчах. «БАТЭ» находится в лучшей форме по сравнению с «Славией-Мозырь» и рассматривается как фаворит встречи.

Последние матчи БАТЭ:

Личные встречи

В личных встречах БАТЭ имеет преимущество. Команда выиграла 4 из последних 5 матчей против «Славии-Мозырь» и показывает уверенную игру как дома, так и на выезде. В последних двух встречах «Славия-Мозырь» не смогла забить ни одного мяча, что говорит о сложностях команды при игре против обороны «БАТЭ».

Статистика

«Славия-Мозырь»

Забивает в среднем: 0.20 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 1 гол

Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов

3 ничьи и 2 поражения в последних 5 матчах

БАТЭ

Забивает в среднем: 1.40 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 7 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов

2 победы, 2 ничьи и 1 поражение в последних 5 матчах

Прогноз на матч «Славия-Мозырь» – БАТЭ

Обе команды показывают нестабильные результаты в последних матчах, однако «БАТЭ» обладает более мощной атакующей линией и стабильнее играет в защите. «Славия-Мозырь» в этом сезоне испытывает серьезные трудности в нападении и, скорее всего, будет играть осторожно, пытаясь не пропустить на своем поле. «БАТЭ», в свою очередь, будет стремиться воспользоваться слабостями соперника и забить быстрый гол, чтобы обеспечить себе преимущество.

Рекомендации для ставок:

Победа БАТЭ – коэффициент 1.85

Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.75

Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.90

Рекомендация: Победа «БАТЭ» за коэффициент 1.85.

Прогноз на точный счет

С учетом слабой результативности «Славии-Мозырь» и средней формы БАТЭ, наиболее вероятным исходом выглядит минимальная победа гостей.

Рекомендация: 1:0 в пользу БАТЭ за коэффициент 6.00.