Смотреть прямую трансляцию матча «Славия-Мозырь» против БАТЭ, 24-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 октября 2024 в 21:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Славия-Мозырь» – БАТЭ