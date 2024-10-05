05.10.2024, суббота, 21:00
Беларусь. Высшая лига, 24 тур
Беларусь. Высшая лига, 24 тур
2 : 3
Завершен
Составы команд
Славия-Мозырь
Славия-Мозырь
4-2-2-2
1
Козлов
12
Иванов
2
Шемрук
25
Широбоков
27
Чикида
6
Кузнецов
9
Батищев
49
Джигеро
13
Полоз
90
Грудько
31
Соловей
4-1-2-2-1
35
Скопец
5
Мартынов
55
Аффи
14
Пашевич
14
Жимо
13
Алексиевич
33
Сотников
68
Жульпа
8
Ануфриев
27
Пилецкий
89
Джикия
90
Грудько
28
Бугулов
28
Бугулов
90
Грудько
25
Широбоков
31
Залеский
31
Залеский
25
Широбоков
49
Джигеро
58
58
49
Джигеро
89
Джикия
19
Омиртаев
19
Омиртаев
89
Джикия
Остались в запасе
Славия-Мозырь
БАТЭ
1
Артем Макавчик
ВР
4
Даниил Прудник
ЦЗ
10
Сергей Сазончик
ОП
21
Ермек Кенжебаев
ЦП
26
Сергей Тихоновский
ЦП
17
Павел Котляров
ЛВ
99
Джозеф Ома Ада
ПВ
Главный тренер
Иван Биончик
23
Владислав Игнатьев
ВР
25
Никита Нескоромный
ЛЗ
4
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
5
Егор Осипов
ЦЗ
98
Матвей Свидинский
ЦЗ
5
Заи Сидибе
ОП
8
Владислав Русенчик
ЦП
17
Кирилл Черноок
АП
9
Николай Мирский
ЛВ
Главный тренер
Иван Мигаль
Остались в запасе
1
Артем Макавчик
ВР
4
Даниил Прудник
ЦЗ
10
Сергей Сазончик
ОП
21
Ермек Кенжебаев
ЦП
26
Сергей Тихоновский
ЦП
17
Павел Котляров
ЛВ
99
Джозеф Ома Ада
ПВ
Остались в запасе
23
Владислав Игнатьев
ВР
25
Никита Нескоромный
ЛЗ
4
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
5
Егор Осипов
ЦЗ
98
Матвей Свидинский
ЦЗ
5
Заи Сидибе
ОП
8
Владислав Русенчик
ЦП
17
Кирилл Черноок
АП
9
Николай Мирский
ЛВ
Главный тренер
Иван Биончик
Главный тренер
Иван Мигаль
Статистика матча Славия-Мозырь - БАТЭ
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Славия-Мозырь» против БАТЭ, 24-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 октября 2024 в 21:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Славия-Мозырь» – БАТЭ
- Матч можно посмотреть на канале «Беларусь 5».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»