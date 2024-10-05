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  • «Славия-Мозырь» – БАТЭ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2024

«Славия-Мозырь» – БАТЭ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2024

5 октября 2024, 19:50
Славия-Мозырь
05.10.2024, суббота, 21:00
Беларусь. Высшая лига, 24 тур
2 : 3
Завершен
БАТЭ
48' П. Чикида (П) 60' А. Шемрук
5' В. Сотников 40' А. Ануфриев 75' О. Омиртаев
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия-Мозырь
1
Алексей Козлов
ВР
2
Андрей Шемрук
ЛЗ
12
Алексей Иванов
ЛЗ
25
Александр Широбоков
ЦЗ
27
Павел Чикида
ПЗ
49
Александр Джигеро
ЛВ
6
Юлий Кузнецов
ОП
9
Александр Батищев
ОП
13
Владислав Полоз
ПВ
31
Андрей Соловей
ЦФ
90
Иван Грудько
ЦФ
Главный тренер
Иван Биончик
БАТЭ
35
Арсений Скопец
ВР
14
Шериф Жимо
ЛЗ
5
Александр Мартынов
ЦЗ
55
Янн Эммануэль Аффи
ЦЗ
14
Павел Пашевич
ЦЗ
27
Роман Пилецкий
ЛВ
13
Илья Алексиевич
ОП
33
Виктор Сотников
ЦП
68
Данила Жульпа
ЦП
8
Александр Ануфриев
АП
89
Темур Джикия
ЦФ
Главный тренер
Иван Мигаль
Славия-Мозырь
1
Артем Макавчик
ВР
28
Георгий Бугулов
ЦЗ
4
Даниил Прудник
ЦЗ
31
Андрей Залеский
ПЗ
17
Павел Котляров
ЛВ
10
Сергей Сазончик
ОП
21
Ермек Кенжебаев
ЦП
58
Maksim Khachatryan
ЦП
26
Сергей Тихоновский
ЦП
99
Джозеф Ома Ада
ПВ
БАТЭ
23
Владислав Игнатьев
ВР
25
Никита Нескоромный
ЛЗ
4
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
5
Егор Осипов
ЦЗ
98
Матвей Свидинский
ЦЗ
9
Николай Мирский
ЛВ
5
Заи Сидибе
ОП
8
Владислав Русенчик
ЦП
17
Кирилл Черноок
АП
19
Оралхан Омиртаев
ЦФ
4-2-2-2
1
Козлов
12
Иванов
2
Шемрук
25
Широбоков
27
Чикида
6
Кузнецов
9
Батищев
49
Джигеро
13
Полоз
90
Грудько
31
Соловей
4-1-2-2-1
35
Скопец
5
Мартынов
55
Аффи
14
Пашевич
14
Жимо
13
Алексиевич
33
Сотников
68
Жульпа
8
Ануфриев
27
Пилецкий
89
Джикия
90
Грудько
28
Бугулов
28
Бугулов
90
Грудько
25
Широбоков
31
Залеский
31
Залеский
25
Широбоков
49
Джигеро
58
58
49
Джигеро
89
Джикия
19
Омиртаев
19
Омиртаев
89
Джикия
Остались в запасе
Славия-Мозырь
БАТЭ
1
Артем Макавчик
ВР
4
Даниил Прудник
ЦЗ
10
Сергей Сазончик
ОП
21
Ермек Кенжебаев
ЦП
26
Сергей Тихоновский
ЦП
17
Павел Котляров
ЛВ
99
Джозеф Ома Ада
ПВ
Главный тренер
Иван Биончик
23
Владислав Игнатьев
ВР
25
Никита Нескоромный
ЛЗ
4
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
5
Егор Осипов
ЦЗ
98
Матвей Свидинский
ЦЗ
5
Заи Сидибе
ОП
8
Владислав Русенчик
ЦП
17
Кирилл Черноок
АП
9
Николай Мирский
ЛВ
Главный тренер
Иван Мигаль
Остались в запасе
1
Артем Макавчик
ВР
4
Даниил Прудник
ЦЗ
10
Сергей Сазончик
ОП
21
Ермек Кенжебаев
ЦП
26
Сергей Тихоновский
ЦП
17
Павел Котляров
ЛВ
99
Джозеф Ома Ада
ПВ
Остались в запасе
23
Владислав Игнатьев
ВР
25
Никита Нескоромный
ЛЗ
4
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
5
Егор Осипов
ЦЗ
98
Матвей Свидинский
ЦЗ
5
Заи Сидибе
ОП
8
Владислав Русенчик
ЦП
17
Кирилл Черноок
АП
9
Николай Мирский
ЛВ
Главный тренер
Иван Биончик
Главный тренер
Иван Мигаль
Статистика матча Славия-Мозырь - БАТЭ
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Славия-Мозырь» против БАТЭ, 24-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 октября 2024 в 21:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Славия-Мозырь» – БАТЭ

«Славия-Мозырь» – БАТЭ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига БАТЭ Славия-Мозырь
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