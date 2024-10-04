5 октября на стадионе «Хосе Соррилья» состоится матч 9-го тура Ла Лиги между «Вальядолидом» и «Райо Вальекано». Обе команды стремятся улучшить свое положение в турнирной таблице: «Вальядолид» борется за выход из зоны вылета, а «Райо Вальекано» хочет сохранить свои позиции в середине таблицы.

«Вальядолид»

«Вальядолид» занимает 19-е место с 5 очками после 8 туров и пока что не может найти стабильную игру. Команда имеет серьезные проблемы в защите, что подтверждается 14 пропущенными мячами в последних 5 играх. Атака также не впечатляет – всего 3 гола за аналогичный отрезок. Лучший бомбардир команды Рауль Моро забил лишь 2 мяча за сезон и не способен в одиночку решать исходы матчей. В последних играх «Вальядолид» выглядит неубедительно даже на домашнем поле, и 7 матчей без побед тому подтверждение.

Последние матчи «Вальядолида»:

«Райо Вальекано»

«Райо Вальекано» занимает 9-е место с 10 очками после 8 туров, но в последних матчах команда буксует и не может добиться победы. Три последних тура завершились ничейными результатами, что свидетельствует о снижении уверенности и проблемах с реализацией моментов. Унаи Лопес, забивший 2 гола в сезоне, является лучшим бомбардиром команды, что подчеркивает слабую атакующую мощь клуба. Однако в защите «Райо» действует более организованно, чем их соперник, пропуская в среднем 1 гол за матч. Команда умеет навязывать свою игру, но часто теряет концентрацию в концовках матчей.

Последние матчи «Райо Вальекано»:

Личные встречи

В последних очных встречах между «Вальядолидом» и «Райо Вальекано» наблюдается тенденция к равной борьбе. Обе команды попеременно выигрывали на своем поле, что свидетельствует о важности фактора домашнего стадиона. В текущем сезоне «Райо Вальекано» выглядит более организованно и имеет преимущество в классе, но «Вальядолид» на своем поле будет стараться не проиграть и вырваться из зоны вылета.

История личных встреч:

Ла Лига, 04.05.2023: «Райо Вальекано» 2:1 «Вальядолид»

Ла Лига, 14.01.2023: «Вальядолид» 0:1 «Райо Вальекано»

Ла Лига, 12.05.2019: «Райо Вальекано» 1:2 «Вальядолид»

Ла Лига, 05.01.2019: «Вальядолид» 0:1 «Райо Вальекано»

Ла Лига, 31.01.2016: «Вальядолид» 2:0 «Райо Вальекано»

Статистика

«Вальядолид»

Средняя результативность: 0.60 гола за матч

Среднее количество пропущенных: 2.80 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 3 гола

Пропущено в последних 5 матчах: 14 голов

7 матчей без побед

«Райо Вальекано»

Средняя результативность: 1.20 гола за матч

Среднее количество пропущенных: 1.00 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 6 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов

3 ничьи подряд

Прогноз на матч «Вальядолид» – «Райо Вальекано»

Матч обещает быть закрытым и малорезультативным. Оба коллектива испытывают трудности с реализацией, а также стремятся избежать очередных поражений. «Вальядолид» будет стараться сыграть надежно в обороне, чтобы прервать свою неудачную серию, а «Райо Вальекано» постарается использовать свои шансы в атаке и навязать сопернику свой ритм игры. Ожидается, что «Райо» будет владеть территориальным преимуществом, но из-за низкой результативности в нападении матч может завершиться очередной ничьей.

Наиболее вероятный исход – ничья при минимальном количестве голов. Обе команды будут больше сосредоточены на обороне и избегании ошибок, что приведет к низкой результативности встречи.

Рекомендации для ставок:

Ничья – коэффициент 3.20

– коэффициент 3.20 Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75

– коэффициент 1.75 Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.90

Рекомендация: Ничья за коэффициент 3.20.

Прогноз на точный счет

Матч должен завершиться малым количеством забитых мячей. Ожидается, что команды будут играть осторожно, стараясь свести к минимуму риски. Наиболее вероятный счет – 1:1, так как обе стороны должны найти возможность забить по одному мячу.

Рекомендация: 1:1 за коэффициент 6.50.