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  • «Вальядолид» – «Райо Вальекано»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2024

«Вальядолид» – «Райо Вальекано»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2024

5 октября 2024, 18:20
Вальядолид
05.10.2024, суббота, 19:30
Испания. Примера, 9 тур
1 : 2
Завершен
Райо Вальекано
51' С. Амалла
57' Х. де Фрутос 80' Х. де Фрутос
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вальядолид
1
Карл Хейн
ВР
35
Джума Ба
ЦЗ
4
Давид Торрес
ЦЗ
15
Эрай Джемерт
ЦЗ
2
Луис Перес
(К) ПЗ
2
Лукас Роша
ПЗ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
21
Селим Амалла
ЦП
21
Марио Мартин
ЦП
9
Хуанми Латаса
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Райо Вальекано
13
Аугусто Баталья
ВР
2
Абдул Мумин
ЦЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
17
Андрей Рацу
ПЗ
8
Унаи Лопес
ЦП
23
Оскар Валентин
(К) ЦП
19
Хорхе де Фрутос
ПВ
23
Адриан Эмбарба
ПВ
7
Иси Палазон
ПВ
10
Серхио Камельо
ЦФ
Вальядолид
1
Альваро Асевес
ВР
13
Андре Феррейра
ВР
29
Роберт Кенеди
ЛВ
24
Станко Юрич
ОП
71
Кике Перес
ЦП
23
Ануар
ЦП
23
Виктор Месегер
ЦП
34
Рауль Часко
ЦП
10
Иван Санчес
ПВ
18
Рауль Моро
ЦФ
10
Маркос Андре
ЦФ
14
Мамаду Силла
ЦФ
Райо Вальекано
25
Дани Карденас
ВР
26
Marco de las Sías
ЦЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
18
Альваро Гарсия
ЛВ
6
Жерар Гумбау
ОП
4
Педро Диас
ЦП
6
Пате Сисс
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
11
Ранди Нтека
АП
8
Оскар Трехо
АП
9
Рауль де Томас
ЦФ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Хейн
35
Ба
4
Торрес
15
Джемерт
2
Перес
2
Роша
21
Амалла
21
Мартин
11
Мачис
21
Ндиайе
9
Латаса
4-2-3-1
13
Баталья
17
Рацу
2
Мумин
24
Лежен
20
Баллиу
8
Лопес
23
Валентин
7
Палазон
23
Эмбарба
19
де Фрутос
10
Камельо
15
Джемерт
24
Юрич
24
Юрич
15
Джемерт
21
Ндиайе
23
Ануар
23
Ануар
21
Ндиайе
21
Амалла
10
Санчес
10
Санчес
21
Амалла
11
Мачис
18
Моро
18
Моро
11
Мачис
9
Латаса
10
Андре
10
Андре
9
Латаса
23
Эмбарба
6
Гумбау
6
Гумбау
23
Эмбарба
8
Лопес
6
Сисс
6
Сисс
8
Лопес
7
Палазон
23
Родригес
23
Родригес
7
Палазон
23
Валентин
18
Гарсия
18
Гарсия
23
Валентин
10
Камельо
14
Гвардиола
14
Гвардиола
10
Камельо
Остались в запасе
Вальядолид
Райо Вальекано
1
Альваро Асевес
ВР
13
Андре Феррейра
ВР
71
Кике Перес
ЦП
23
Виктор Месегер
ЦП
34
Рауль Часко
ЦП
29
Роберт Кенеди
ЛВ
14
Мамаду Силла
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
25
Дани Карденас
ВР
26
Marco de las Sías
ЦЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
4
Педро Диас
ЦП
11
Ранди Нтека
АП
8
Оскар Трехо
АП
9
Рауль де Томас
ЦФ
Остались в запасе
1
Альваро Асевес
ВР
13
Андре Феррейра
ВР
71
Кике Перес
ЦП
23
Виктор Месегер
ЦП
34
Рауль Часко
ЦП
29
Роберт Кенеди
ЛВ
14
Мамаду Силла
ЦФ
Остались в запасе
25
Дани Карденас
ВР
26
Marco de las Sías
ЦЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
4
Педро Диас
ЦП
11
Ранди Нтека
АП
8
Оскар Трехо
АП
9
Рауль де Томас
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Статистика матча Вальядолид - Райо Вальекано
5
2
Всего ударов по воротам
13
17
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Угловые удары
5
13
Нарушения
13
18
Офсайды
1
2
Количество передач
301
470
Сейвы
1
4
Точность передач %
81
84
Удары мимо ворот
5
8
Блокированные удары
3
6
Удары из пределов штрафной
10
8
Удары из-за пределов штрафной
3
9
xG (ожидаемые голы)
1.32
0.6

Смотреть прямую трансляцию матча «Вальядолид» против «Райо Вальекано», 9-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 октября 2024 в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вальядолид» – «Райо Вальекано »

«Вальядолид» – «Райо Вальекано»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Райо Вальекано Вальядолид
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