05.10.2024, суббота, 19:30
Испания. Примера, 9 тур
Испания. Примера, 9 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Вальядолид
Вальядолид
3-2-2-2-1
1
Хейн
35
Ба
4
Торрес
15
Джемерт
2
Перес
2
Роша
21
Амалла
21
Мартин
11
Мачис
21
Ндиайе
9
Латаса
4-2-3-1
13
Баталья
17
Рацу
2
Мумин
24
Лежен
20
Баллиу
8
Лопес
23
Валентин
7
Палазон
23
Эмбарба
19
де Фрутос
10
Камельо
15
Джемерт
24
Юрич
24
Юрич
15
Джемерт
21
Ндиайе
23
Ануар
23
Ануар
21
Ндиайе
21
Амалла
10
Санчес
10
Санчес
21
Амалла
11
Мачис
18
Моро
18
Моро
11
Мачис
9
Латаса
10
Андре
10
Андре
9
Латаса
23
Эмбарба
6
Гумбау
6
Гумбау
23
Эмбарба
8
Лопес
6
Сисс
6
Сисс
8
Лопес
7
Палазон
23
Родригес
23
Родригес
7
Палазон
23
Валентин
18
Гарсия
18
Гарсия
23
Валентин
10
Камельо
14
Гвардиола
14
Гвардиола
10
Камельо
Остались в запасе
Вальядолид
Райо Вальекано
1
Альваро Асевес
ВР
13
Андре Феррейра
ВР
71
Кике Перес
ЦП
23
Виктор Месегер
ЦП
34
Рауль Часко
ЦП
29
Роберт Кенеди
ЛВ
14
Мамаду Силла
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
25
Дани Карденас
ВР
26
Marco de las Sías
ЦЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
4
Педро Диас
ЦП
11
Ранди Нтека
АП
8
Оскар Трехо
АП
9
Рауль де Томас
ЦФ
Остались в запасе
1
Альваро Асевес
ВР
13
Андре Феррейра
ВР
71
Кике Перес
ЦП
23
Виктор Месегер
ЦП
34
Рауль Часко
ЦП
29
Роберт Кенеди
ЛВ
14
Мамаду Силла
ЦФ
Остались в запасе
25
Дани Карденас
ВР
26
Marco de las Sías
ЦЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
4
Педро Диас
ЦП
11
Ранди Нтека
АП
8
Оскар Трехо
АП
9
Рауль де Томас
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Статистика матча Вальядолид - Райо Вальекано
5
2
Всего ударов по воротам
13
17
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Угловые удары
5
13
Нарушения
13
18
Офсайды
1
2
Количество передач
301
470
Сейвы
1
4
Точность передач %
81
84
Удары мимо ворот
5
8
Блокированные удары
3
6
Удары из пределов штрафной
10
8
Удары из-за пределов штрафной
3
9
xG (ожидаемые голы)
1.32
0.6
Смотреть прямую трансляцию матча «Вальядолид» против «Райо Вальекано», 9-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 октября 2024 в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вальядолид» – «Райо Вальекано »
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»