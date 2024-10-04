5 октября на стадионе «де Гран Канария» состоится матч 9-го тура Ла Лиги между «Лас-Пальмасом» и «Сельтой». Обе команды стремятся улучшить свои результаты и выйти из полосы неудач. «Лас-Пальмас» находится в нижней части таблицы и нуждается в очках, чтобы начать подъем из зоны вылета, тогда как «Сельта» пытается вернуться на победный путь после серии неудач.

«Лас-Пальмас»

«Лас-Пальмас» занимает 20-е место с 3 очками после 8 туров и пока не одержал ни одной победы в этом сезоне. Команда демонстрирует крайне нестабильную игру в обороне, что подтверждается 11 пропущенными мячами в последних 5 играх. Тем не менее, атака начала находить свои моменты, и в 4 последних матчах «Лас-Пальмас» обязательно забивал. Лидером нападения является Сандро Рамирес, который забил 3 гола в 7 матчах и показывает неплохую форму. Клуб имеет давние проблемы с реализацией моментов, что усложняет задачу по набору очков даже на домашнем поле.

Последние матчи «Лас-Пальмаса»:

«Сельта»

«Сельта» занимает 10-е место с 10 очками после 8 туров и переживает небольшой спад в последних турах. Команда не может выиграть в 3 последних матчах, а также пропускает в каждом поединке. В атаке же «Сельта» выглядит уверенно – Яго Аспас продолжает показывать высокий уровень игры и уже имеет 4 забитых гола. Команда показывает открытый стиль игры, что приводит к частым обменам голами и большим результатам. Основная проблема гостей – слабая игра в обороне на выезде: за последние 4 выездных матча команда потерпела 4 поражения, пропуская в среднем 2 гола за игру.

Последние матчи «Сельты»:

Личные встречи

В личных встречах «Лас-Пальмас» и «Сельта» показывают переменные результаты, с частыми обменами голами. Команды имеют схожие игровые характеристики, и исход противостояния часто зависит от настроя и текущей формы. За последние 7 матчей «Лас-Пальмас» выиграл 3 раза, в то время как «Сельта» одержала 2 победы. Важным фактором будет игра «Лас-Пальмаса» на домашнем поле, где клуб традиционно демонстрирует более уверенную игру против «Сельты».

История личных встреч:

Ла Лига, 20.04.2024: «Сельта» 4:1 «Лас-Пальмас»

Ла Лига, 02.10.2023: «Лас-Пальмас» 2:1 «Сельта»

Ла Лига, 05.03.2018: «Сельта» 2:1 «Лас-Пальмас»

Ла Лига, 16.10.2017: «Лас-Пальмас» 2:5 «Сельта»

Ла Лига, 03.04.2017: «Сельта» 3:1 «Лас-Пальмас»

Статистика

«Лас-Пальмас»

Средняя результативность: 1.00 гола за матч

Среднее количество пропущенных: 2.20 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 5 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 11 голов

9 матчей без побед

«Сельта»

Средняя результативность: 1.40 гола за матч

Среднее количество пропущенных: 1.80 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 7 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 9 голов

4 поражения в последних 4 выездных матчах

Прогноз на матч «Лас-Пальмас» – «Сельта»

Матч обещает быть напряженным, так как обе команды будут стремиться исправить свои результаты. «Лас-Пальмас» будет пытаться использовать преимущество своего поля и стабилизировать игру в защите, но проблемы в обороне могут сыграть ключевую роль. «Сельта» же выглядит сильнее в атаке и будет стремиться преодолеть свой неудачный выездной тренд. Наиболее вероятный исход – обмен голами и ничейный результат, так как ни одна из сторон не обладает достаточной стабильностью для уверенной победы.

Наиболее вероятный исход – ничья с обменом голами, учитывая проблемы в обороне у обеих команд и их активность в нападении.

Рекомендации для ставок:

Ничья – коэффициент 3.30

– коэффициент 3.30 Обе команды забьют – коэффициент 1.85

– коэффициент 1.85 Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00

Рекомендация: Ничья за коэффициент 3.30.

Прогноз на точный счет

Ожидается равный поединок с голами от обеих команд. «Лас-Пальмас» постарается сохранить лицо на своем поле, но «Сельта» благодаря лучшей атакующей форме способна на ответный гол.

Рекомендация: 2:2 за коэффициент 11.00.