5 октября на стадионе «де Гран Канария» состоится матч 9-го тура Ла Лиги между «Лас-Пальмасом» и «Сельтой». Обе команды стремятся улучшить свои результаты и выйти из полосы неудач. «Лас-Пальмас» находится в нижней части таблицы и нуждается в очках, чтобы начать подъем из зоны вылета, тогда как «Сельта» пытается вернуться на победный путь после серии неудач.
«Лас-Пальмас»
«Лас-Пальмас» занимает 20-е место с 3 очками после 8 туров и пока не одержал ни одной победы в этом сезоне. Команда демонстрирует крайне нестабильную игру в обороне, что подтверждается 11 пропущенными мячами в последних 5 играх. Тем не менее, атака начала находить свои моменты, и в 4 последних матчах «Лас-Пальмас» обязательно забивал. Лидером нападения является Сандро Рамирес, который забил 3 гола в 7 матчах и показывает неплохую форму. Клуб имеет давние проблемы с реализацией моментов, что усложняет задачу по набору очков даже на домашнем поле.
Последние матчи «Лас-Пальмаса»:
- «Вильярреал» 3:1 «Лас-Пальмас»
- «Лас-Пальмас» 1:1 «Бетис»
- «Осасуна» 2:1 «Лас-Пальмас»
- «Лас-Пальмас» 2:3 «Атлетик»
- «Алавес» 2:0 «Лас-Пальмас»
«Сельта»
«Сельта» занимает 10-е место с 10 очками после 8 туров и переживает небольшой спад в последних турах. Команда не может выиграть в 3 последних матчах, а также пропускает в каждом поединке. В атаке же «Сельта» выглядит уверенно – Яго Аспас продолжает показывать высокий уровень игры и уже имеет 4 забитых гола. Команда показывает открытый стиль игры, что приводит к частым обменам голами и большим результатам. Основная проблема гостей – слабая игра в обороне на выезде: за последние 4 выездных матча команда потерпела 4 поражения, пропуская в среднем 2 гола за игру.
Последние матчи «Сельты»:
- «Сельта» 1:1 «Жирона»
- «Сельта» 0:1 «Атлетико»
- «Атлетик» 3:1 «Сельта»
- «Сельта» 3:1 «Вальядолид»
- «Осасуна» 3:2 «Сельта»
Личные встречи
В личных встречах «Лас-Пальмас» и «Сельта» показывают переменные результаты, с частыми обменами голами. Команды имеют схожие игровые характеристики, и исход противостояния часто зависит от настроя и текущей формы. За последние 7 матчей «Лас-Пальмас» выиграл 3 раза, в то время как «Сельта» одержала 2 победы. Важным фактором будет игра «Лас-Пальмаса» на домашнем поле, где клуб традиционно демонстрирует более уверенную игру против «Сельты».
История личных встреч:
- Ла Лига, 20.04.2024: «Сельта» 4:1 «Лас-Пальмас»
- Ла Лига, 02.10.2023: «Лас-Пальмас» 2:1 «Сельта»
- Ла Лига, 05.03.2018: «Сельта» 2:1 «Лас-Пальмас»
- Ла Лига, 16.10.2017: «Лас-Пальмас» 2:5 «Сельта»
- Ла Лига, 03.04.2017: «Сельта» 3:1 «Лас-Пальмас»
Статистика
«Лас-Пальмас»
- Средняя результативность: 1.00 гола за матч
- Среднее количество пропущенных: 2.20 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 5 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 11 голов
- 9 матчей без побед
«Сельта»
- Средняя результативность: 1.40 гола за матч
- Среднее количество пропущенных: 1.80 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 7 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 9 голов
- 4 поражения в последних 4 выездных матчах
Прогноз на матч «Лас-Пальмас» – «Сельта»
Матч обещает быть напряженным, так как обе команды будут стремиться исправить свои результаты. «Лас-Пальмас» будет пытаться использовать преимущество своего поля и стабилизировать игру в защите, но проблемы в обороне могут сыграть ключевую роль. «Сельта» же выглядит сильнее в атаке и будет стремиться преодолеть свой неудачный выездной тренд. Наиболее вероятный исход – обмен голами и ничейный результат, так как ни одна из сторон не обладает достаточной стабильностью для уверенной победы.
Наиболее вероятный исход – ничья с обменом голами, учитывая проблемы в обороне у обеих команд и их активность в нападении.
Рекомендации для ставок:
- Ничья – коэффициент 3.30
- Обе команды забьют – коэффициент 1.85
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00
Рекомендация: Ничья за коэффициент 3.30.
Прогноз на точный счет
Ожидается равный поединок с голами от обеих команд. «Лас-Пальмас» постарается сохранить лицо на своем поле, но «Сельта» благодаря лучшей атакующей форме способна на ответный гол.
Рекомендация: 2:2 за коэффициент 11.00.