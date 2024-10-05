Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Лас-Пальмас» – «Сельта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2024

«Лас-Пальмас» – «Сельта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2024

5 октября 2024, 18:20
Лас-Пальмас
05.10.2024, суббота, 19:30
Испания. Примера, 9 тур
0 : 1
Завершен
Сельта
28' Б. Иглесиас
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лас-Пальмас
23
Динко Хоркаш
ВР
4
Алекс Суарес
(К) ЦЗ
15
Хуанма Херцог
ЦЗ
3
Алекс Муньос
ЦЗ
14
Дариу Эссуго
ЦП
14
Хавьер Муньос
ЦП
10
Альберто Молейро
АП
17
Вити Росада
ПВ
24
Аднан Янузай
ПВ
21
Фабиу Силва
ЦФ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Каррион
Сельта
13
Висенте Гуаита
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
8
Фран Бельтран
ЦП
6
Илаш Мориба
ЦП
23
Уго Альварес
ЦП
19
Виллиот Сведберг
ЦП
10
Яго Аспас
(К) ЦФ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Лас-Пальмас
30
Альваро Кильяне
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
25
Валентин Пеццолези
ЦЗ
11
Бенито Рамирес
ЛВ
17
Пехиньо
ЛВ
14
Ману Фустер
ЛВ
12
Энцо Лойодиче
ЦП
20
Хосе Кампанья
ЦП
6
Фабио Гонсалес
ЦП
21
Iván Gil
ЦП
17
Хайме Мата
ЦФ
22
Марк Кардона
ЦФ
Сельта
25
Иван Вильяр
ВР
23
Карлос Домингес
ЦЗ
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
20
Хави Родригес
ПЗ
7
Альфон Гонсалес
ЛВ
5
Уго Сотело
ЦП
23
Дамиан Родригес
АП
21
Тадео Альенде
ПВ
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
10
Франко Серви
ЦФ
11
Пабло Дуран
ЦФ
3-2-3-2
23
Хоркаш
4
Суарес
15
Херцог
3
Муньос
14
Эссуго
14
Муньос
17
Росада
10
Молейро
24
Янузай
9
МакБарни
21
Силва
4-4-2
13
Гуаита
22
Манкильо
15
Старфельт
30
Мингеса
3
Алонсо
6
Мориба
23
Альварес
19
Сведберг
8
Бельтран
7
Иглесиас
10
Аспас
4
Суарес
20
Кампанья
20
Кампанья
4
Суарес
3
Муньос
11
Рамирес
11
Рамирес
3
Муньос
14
Муньос
14
Фустер
14
Фустер
14
Муньос
21
Силва
17
Мата
17
Мата
21
Силва
9
МакБарни
22
Кардона
22
Кардона
9
МакБарни
30
Мингеса
23
Домингес
23
Домингес
30
Мингеса
22
Манкильо
20
Родригес
20
Родригес
22
Манкильо
7
Иглесиас
9
Дувикас
9
Дувикас
7
Иглесиас
23
Альварес
10
Серви
10
Серви
23
Альварес
19
Сведберг
11
Дуран
11
Дуран
19
Сведберг
Остались в запасе
Лас-Пальмас
Сельта
30
Альваро Кильяне
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
25
Валентин Пеццолези
ЦЗ
12
Энцо Лойодиче
ЦП
6
Фабио Гонсалес
ЦП
21
Iván Gil
ЦП
17
Пехиньо
ЛВ
Главный тренер
Луис Мигель Каррион
25
Иван Вильяр
ВР
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
5
Уго Сотело
ЦП
23
Дамиан Родригес
АП
7
Альфон Гонсалес
ЛВ
21
Тадео Альенде
ПВ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Остались в запасе
30
Альваро Кильяне
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
25
Валентин Пеццолези
ЦЗ
12
Энцо Лойодиче
ЦП
6
Фабио Гонсалес
ЦП
21
Iván Gil
ЦП
17
Пехиньо
ЛВ
Остались в запасе
25
Иван Вильяр
ВР
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
5
Уго Сотело
ЦП
23
Дамиан Родригес
АП
7
Альфон Гонсалес
ЛВ
21
Тадео Альенде
ПВ
Главный тренер
Луис Мигель Каррион
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Статистика матча Лас-Пальмас - Сельта
3
2
6
Всего ударов по воротам
24
8
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
3
6
Угловые удары
11
2
Нарушения
9
13
Офсайды
1
2
Количество передач
513
353
Сейвы
0
5
Точность передач %
85
81
Удары мимо ворот
10
5
Блокированные удары
9
2
Удары из пределов штрафной
13
4
Удары из-за пределов штрафной
11
4
xG (ожидаемые голы)
0.35
0.58

Смотреть прямую трансляцию матча «Лас-Пальмас» против «Сельты», 9-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 октября 2024 в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лас-Пальмас» – «Сельта»

«Лас-Пальмас» – «Сельта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Сельта Лас-Пальмас
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
2
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
8
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
1
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
5
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
3
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
3
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+