05.10.2024, суббота, 19:30
Испания. Примера, 9 тур
Испания. Примера, 9 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас
3-2-3-2
23
Хоркаш
4
Суарес
15
Херцог
3
Муньос
14
Эссуго
14
Муньос
17
Росада
10
Молейро
24
Янузай
9
МакБарни
21
Силва
4-4-2
13
Гуаита
22
Манкильо
15
Старфельт
30
Мингеса
3
Алонсо
6
Мориба
23
Альварес
19
Сведберг
8
Бельтран
7
Иглесиас
10
Аспас
4
Суарес
20
Кампанья
20
Кампанья
4
Суарес
3
Муньос
11
Рамирес
11
Рамирес
3
Муньос
14
Муньос
14
Фустер
14
Фустер
14
Муньос
21
Силва
17
Мата
17
Мата
21
Силва
9
МакБарни
22
Кардона
22
Кардона
9
МакБарни
30
Мингеса
23
Домингес
23
Домингес
30
Мингеса
22
Манкильо
20
Родригес
20
Родригес
22
Манкильо
7
Иглесиас
9
Дувикас
9
Дувикас
7
Иглесиас
23
Альварес
10
Серви
10
Серви
23
Альварес
19
Сведберг
11
Дуран
11
Дуран
19
Сведберг
Остались в запасе
Лас-Пальмас
Сельта
30
Альваро Кильяне
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
25
Валентин Пеццолези
ЦЗ
12
Энцо Лойодиче
ЦП
6
Фабио Гонсалес
ЦП
21
Iván Gil
ЦП
17
Пехиньо
ЛВ
Главный тренер
Луис Мигель Каррион
25
Иван Вильяр
ВР
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
5
Уго Сотело
ЦП
23
Дамиан Родригес
АП
7
Альфон Гонсалес
ЛВ
21
Тадео Альенде
ПВ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Остались в запасе
30
Альваро Кильяне
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
25
Валентин Пеццолези
ЦЗ
12
Энцо Лойодиче
ЦП
6
Фабио Гонсалес
ЦП
21
Iván Gil
ЦП
17
Пехиньо
ЛВ
Остались в запасе
25
Иван Вильяр
ВР
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
5
Уго Сотело
ЦП
23
Дамиан Родригес
АП
7
Альфон Гонсалес
ЛВ
21
Тадео Альенде
ПВ
Главный тренер
Луис Мигель Каррион
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Статистика матча Лас-Пальмас - Сельта
3
2
6
Всего ударов по воротам
24
8
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
3
6
Угловые удары
11
2
Нарушения
9
13
Офсайды
1
2
Количество передач
513
353
Сейвы
0
5
Точность передач %
85
81
Удары мимо ворот
10
5
Блокированные удары
9
2
Удары из пределов штрафной
13
4
Удары из-за пределов штрафной
11
4
xG (ожидаемые голы)
0.35
0.58
Смотреть прямую трансляцию матча «Лас-Пальмас» против «Сельты», 9-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 октября 2024 в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лас-Пальмас» – «Сельта»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»