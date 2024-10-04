5 октября на стадионе «Кинг Пауэр Стэдиум» состоится матч 7-го тура Премьер-лиги Англии между «Лестером» и «Борнмутом». Оба клуба испытывают трудности на старте сезона и стремятся улучшить свое положение в турнирной таблице, что делает предстоящую встречу крайне важной для обеих команд.
«Лестер»
«Лестер» занимает 17-е место в турнирной таблице с 3 очками после 6 туров. Команда пока не одержала ни одной победы и находится на грани зоны вылета. Основной атакующей силой команды является Стефи Мавидиди, который забил 3 мяча в 7 играх. «Лисы» демонстрируют неплохую результативность, забивая в 6 матчах подряд, но серьезные проблемы в обороне мешают добиваться положительных результатов – 9 пропущенных голов в последних 5 матчах. Несмотря на это, на домашней арене «Лестер» старается играть активнее, что подтверждают их последние встречи против топ-клубов, таких как «Арсенал» и «Эвертон».
Последние матчи «Лестера»:
- «Арсенал» 4:2 «Лестер»
- «Уолсолл» 0:0 «Лестер» (поражение по пенальти в Кубке)
- «Лестер» 1:1 «Эвертон»
- «Кристал Пэлас» 2:2 «Лестер»
- «Лестер» 1:2 «Астон Вилла»
«Борнмут»
«Борнмут» находится на 11-й позиции с 8 очками и уже успел одержать несколько важных побед. Команда демонстрирует хорошую атакующую игру благодаря Энтойну Семеньо, который забил 3 гола в 7 матчах. Основной проблемой «Борнмута» остается нестабильная оборона – команда пропускает в 9 матчах подряд, и в этом компоненте «вишни» выглядят уязвимыми. Тем не менее, в последних играх «Борнмут» набрал ход и показывает уверенную игру в атаке, особенно против команд нижней части таблицы.
Последние матчи «Борнмута»:
- «Борнмут» 3:1 «Саутгемптон»
- «Ливерпуль» 3:0 «Борнмут»
- «Борнмут» 0:1 «Челси»
- «Эвертон» 2:3 «Борнмут»
- «Вест Хэм» 1:0 «Борнмут» (Кубок лиги)
Личные встречи
«Борнмут» доминировал в последних очных встречах с «Лестером», одержав 3 победы подряд в Премьер-лиге. Однако, «Лестер» традиционно хорошо играет на домашнем стадионе против «вишен», что может стать важным фактором в предстоящем матче. В прошлом сезоне команды обменялись победами, а последние встречи проходили в упорной борьбе. Учитывая текущую форму команд, можно ожидать результативный матч с обилием моментов у ворот.
История личных встреч:
- Кубок, 27.02.2024: «Борнмут» 0:1 «Лестер»
- Премьер-лига, 08.04.2023: «Лестер» 0:1 «Борнмут»
- Премьер-лига, 08.10.2022: «Борнмут» 2:1 «Лестер»
- Премьер-лига, 12.07.2020: «Борнмут» 4:1 «Лестер»
- Премьер-лига, 31.08.2019: «Лестер» 3:1 «Борнмут»
Статистика
«Лестер»
- Средняя результативность: 1.20 гола за матч
- Среднее количество пропущенных: 1.80 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 6 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 9 голов
- 6 матчей подряд с забитыми голами
«Борнмут»
- Средняя результативность: 1.20 гола за матч
- Среднее количество пропущенных: 1.60 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 6 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 8 голов
- 9 матчей подряд с пропущенными голами
Прогноз на матч «Лестер» – «Борнмут»
Обе команды подходят к матчу с целью прервать свои неудачные серии и улучшить положение в турнирной таблице. Учитывая слабую игру обеих команд в обороне и их склонность к результативным встречам, ожидается открытая игра с большим количеством моментов. «Лестер» будет использовать преимущество домашнего поля и стремиться контролировать игру, но «Борнмут» также способен создавать угрозы на контратаках.
Наиболее вероятный сценарий – обе команды забьют, но «Лестер» благодаря домашнему фактору и мотивации наберет 3 очка.
Рекомендации для ставок:
- Обе команды забьют – коэффициент 1.65
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75
- Победа «Лестера» – коэффициент 2.20
Рекомендация: Обе команды забьют за коэффициент 1.65.
Прогноз на точный счет
Наиболее вероятный исход – напряженная борьба с обменом голами. «Лестер» способен одержать минимальную победу.
Рекомендация: 2:1 в пользу «Лестера» за коэффициент 9.50.