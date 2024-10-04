5 октября на стадионе «Кинг Пауэр Стэдиум» состоится матч 7-го тура Премьер-лиги Англии между «Лестером» и «Борнмутом». Оба клуба испытывают трудности на старте сезона и стремятся улучшить свое положение в турнирной таблице, что делает предстоящую встречу крайне важной для обеих команд.

«Лестер»

«Лестер» занимает 17-е место в турнирной таблице с 3 очками после 6 туров. Команда пока не одержала ни одной победы и находится на грани зоны вылета. Основной атакующей силой команды является Стефи Мавидиди, который забил 3 мяча в 7 играх. «Лисы» демонстрируют неплохую результативность, забивая в 6 матчах подряд, но серьезные проблемы в обороне мешают добиваться положительных результатов – 9 пропущенных голов в последних 5 матчах. Несмотря на это, на домашней арене «Лестер» старается играть активнее, что подтверждают их последние встречи против топ-клубов, таких как «Арсенал» и «Эвертон».

Последние матчи «Лестера»:

«Борнмут»

«Борнмут» находится на 11-й позиции с 8 очками и уже успел одержать несколько важных побед. Команда демонстрирует хорошую атакующую игру благодаря Энтойну Семеньо, который забил 3 гола в 7 матчах. Основной проблемой «Борнмута» остается нестабильная оборона – команда пропускает в 9 матчах подряд, и в этом компоненте «вишни» выглядят уязвимыми. Тем не менее, в последних играх «Борнмут» набрал ход и показывает уверенную игру в атаке, особенно против команд нижней части таблицы.

Последние матчи «Борнмута»:

Личные встречи

«Борнмут» доминировал в последних очных встречах с «Лестером», одержав 3 победы подряд в Премьер-лиге. Однако, «Лестер» традиционно хорошо играет на домашнем стадионе против «вишен», что может стать важным фактором в предстоящем матче. В прошлом сезоне команды обменялись победами, а последние встречи проходили в упорной борьбе. Учитывая текущую форму команд, можно ожидать результативный матч с обилием моментов у ворот.

История личных встреч:

Статистика

«Лестер»

Средняя результативность: 1.20 гола за матч

Среднее количество пропущенных: 1.80 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 6 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 9 голов

6 матчей подряд с забитыми голами

«Борнмут»

Средняя результативность: 1.20 гола за матч

Среднее количество пропущенных: 1.60 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 6 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 8 голов

9 матчей подряд с пропущенными голами

Прогноз на матч «Лестер» – «Борнмут»

Обе команды подходят к матчу с целью прервать свои неудачные серии и улучшить положение в турнирной таблице. Учитывая слабую игру обеих команд в обороне и их склонность к результативным встречам, ожидается открытая игра с большим количеством моментов. «Лестер» будет использовать преимущество домашнего поля и стремиться контролировать игру, но «Борнмут» также способен создавать угрозы на контратаках.

Наиболее вероятный сценарий – обе команды забьют, но «Лестер» благодаря домашнему фактору и мотивации наберет 3 очка.

Рекомендации для ставок:

Обе команды забьют – коэффициент 1.65

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75

Победа «Лестера» – коэффициент 2.20

Рекомендация: Обе команды забьют за коэффициент 1.65.

Прогноз на точный счет

Наиболее вероятный исход – напряженная борьба с обменом голами. «Лестер» способен одержать минимальную победу.

Рекомендация: 2:1 в пользу «Лестера» за коэффициент 9.50.