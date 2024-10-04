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    • Прогноз на точный счет матча «Арсенал» – «Саутгемптон», Премьер-лига Англии, 5 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Арсенал» – «Саутгемптон», Премьер-лига Англии, 5 октября 2024 года

    5 октября на стадионе «Эмирейтс» пройдет матч 7-го тура Премьер-лиги Англии между «Арсеналом» и «Саутгемптоном». Команды занимают противоположные позиции в турнирной таблице: «Арсенал» борется за верхние места, а «Саутгемптон» пытается выбраться из зоны вылета. Игра обещает быть интересной, учитывая историю встреч и текущую форму обоих клубов.

    «Арсенал»

    «Арсенал» показывает отличную форму на старте сезона, занимая 3-е место с 14 очками. Команда не проигрывает в последних 12 матчах Премьер-лиги, и их атака действует на высшем уровне. В последних 5 играх подопечные Микеля Артеты забили 13 голов, а Кай Хавертц стал лидером нападения, забив 5 голов в 9 матчах. Оборона «Арсенала» также выглядит уверенно, хотя иногда допускает ошибки, пропуская 1 гол в среднем за игру. На домашнем стадионе «канониры» чувствуют себя уверенно и редко теряют очки, особенно против соперников из нижней части таблицы.

    Последние матчи «Арсенала»:

    «Саутгемптон»

    «Саутгемптон» находится в глубоком кризисе. После 6 туров команда набрала всего 1 очко и занимает 19-е место, что подталкивает их к борьбе за выживание. Оборона «святых» пропускает в каждом матче (11 голов в 5 последних играх), что существенно снижает их шансы на успешные выступления. Атака «Саутгемптона» также не впечатляет – всего 4 забитых мяча за те же 5 встреч. Лучший бомбардир команды – Тэйлор Харвуд-Беллис, у которого всего 2 гола в 7 матчах. Команде предстоит тяжелейший выезд в Лондон, где против организованного «Арсенала» будет сложно рассчитывать на положительный результат.

    Последние матчи «Саутгемптона»:

    Личные встречи

    В последних очных встречах «Арсенал» уверенно доминирует, хотя «Саутгемптон» иногда показывает упорную борьбу. В апреле 2023 года команды сыграли вничью 3:3 на «Эмирейтс», что стало неожиданным результатом, учитывая текущее состояние «святых». В целом, «Арсенал» показывает хорошие результаты против «Саутгемптона» на домашней арене, не проигрывая в 6 последних матчах.

    История личных встреч:

    • Премьер-лига, 21.04.2023: «Арсенал» 3:3 «Саутгемптон»
    • Премьер-лига, 23.10.2022: «Саутгемптон» 1:1 «Арсенал»
    • Премьер-лига, 16.04.2022: «Саутгемптон» 1:0 «Арсенал»
    • Премьер-лига, 11.12.2021: «Арсенал» 3:0 «Саутгемптон»
    • Премьер-лига, 26.01.2021: «Саутгемптон» 1:3 «Арсенал»

    Статистика

    «Арсенал»

    • Средняя результативность: 2.60 гола за матч
    • Среднее количество пропущенных: 1.00 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 13 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов
    • 12 матчей без поражений

    «Саутгемптон»

    • Средняя результативность: 0.80 гола за матч
    • Среднее количество пропущенных: 2.20 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 4 гола
    • Пропущено в последних 5 матчах: 11 голов
    • 6 матчей без побед

    Прогноз на матч «Арсенал» – «Саутгемптон»

    «Арсенал» находится в отличной форме и обладает мощной атакующей линией. Проблемы «Саутгемптона» в защите могут стать определяющим фактором в этом матче. Ожидается, что хозяева будут доминировать и забьют несколько мячей уже в первом тайме. «Саутгемптону» будет сложно устоять под давлением, и они вряд ли смогут оказать серьезное сопротивление на «Эмирейтс». Возможны голы с обеих сторон, но победа хозяев выглядит более вероятной.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Арсенала» – коэффициент 1.40
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.65
    • Обе команды забьют – коэффициент 1.85

    Рекомендация: Победа «Арсенала» за коэффициент 1.40.

    Прогноз на точный счет

    С учетом текущей формы и мотивации обеих команд, наиболее вероятный исход – уверенная победа «Арсенала» с разницей в 2 мяча.

    Рекомендация: 3:1 в пользу «Арсенала» за коэффициент 8.50.

    Источник: «Бомбардир»

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