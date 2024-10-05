Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Арсенал» – «Саутгемптон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2024

«Арсенал» – «Саутгемптон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2024

5 октября 2024, 15:50
Арсенал
05.10.2024, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 7 тур
3 : 1
Завершен
Саутгемптон
58' К. Хаверц 68' Г. Мартинелли 88' Б. Сака
55' К. Арчер
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Давид Райя
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
18
Томас Парти
ЦП
21
Жоржиньо
(К) ЦП
7
Букайо Сака
ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Саутгемптон
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
4
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
4
Флинн Даунс
(К) ЦП
18
Джо Арибо
ЦП
18
Матеуш Фернандеш
АП
20
Тайлер Диблинг
ПВ
31
Росс Стюарт
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Арсенал
33
Нето
ВР
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
5
Такехиро Томиясу
ПЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
19
Леандро Троссард
ЛВ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
23
Микель Мерино
ЦП
18
Итан Нванери
ЦП
11
Нейтан Бутлер-Ойедеджи
ЦФ
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЛЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
18
Лесли Угочукву
ОП
10
Адам Лаллана
АП
30
Пол Онуачу
ЦФ
10
Адам Армстронг
ЦФ
9
Кэмерон Арчер
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Райя
33
Калафьори
6
Габриэль
2
Салиба
41
Райс
18
Парти
21
Жоржиньо
19
Стерлинг
7
Сака
9
Жезус
29
Хаверц
3-2-2-2-1
32
Рэмсдейл
5
Беднарек
28
Сугавара
4
Харвуд-Беллис
2
Уокер-Питерс
3
Мэннинг
4
Даунс
18
Арибо
20
Диблинг
18
Фернандеш
31
Стюарт
33
Калафьори
4
Кивиор
4
Кивиор
33
Калафьори
18
Парти
5
Томиясу
5
Томиясу
18
Парти
21
Жоржиньо
23
Мерино
23
Мерино
21
Жоржиньо
19
Стерлинг
7
Мартинелли
7
Мартинелли
19
Стерлинг
9
Жезус
19
Троссард
19
Троссард
9
Жезус
28
Сугавара
18
Тэйлор
18
Тэйлор
28
Сугавара
3
Мэннинг
30
Онуачу
30
Онуачу
3
Мэннинг
18
Фернандеш
10
Армстронг
10
Армстронг
18
Фернандеш
31
Стюарт
9
Арчер
9
Арчер
31
Стюарт
Остались в запасе
Арсенал
Саутгемптон
33
Нето
ВР
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
18
Итан Нванери
ЦП
11
Нейтан Бутлер-Ойедеджи
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
29
Алекс МакКарти
ВР
14
Джеймс Бри
ЦЗ
18
Лесли Угочукву
ОП
10
Адам Лаллана
АП
22
Бен Бреретон
ЛВ
Главный тренер
Рассел Мартин
Остались в запасе
33
Нето
ВР
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
18
Итан Нванери
ЦП
11
Нейтан Бутлер-Ойедеджи
ЦФ
Остались в запасе
29
Алекс МакКарти
ВР
14
Джеймс Бри
ЦЗ
18
Лесли Угочукву
ОП
10
Адам Лаллана
АП
22
Бен Бреретон
ЛВ
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Рассел Мартин
Статистика матча Арсенал - Саутгемптон
3
Всего ударов по воротам
29
8
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
13
1
Нарушения
10
9
Офсайды
1
0
Количество передач
534
383
Сейвы
1
3
Точность передач %
90
85
Удары мимо ворот
13
1
Блокированные удары
10
5
Удары из пределов штрафной
20
5
Удары из-за пределов штрафной
9
3
xG (ожидаемые голы)
2.31
0.6

Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Саутгемптона», 7-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 октября 2024 в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Саутгемптон»

«Арсенал» – «Саутгемптон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Саутгемптон Арсенал
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
2
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
8
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
1
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
5
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
3
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
3
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+