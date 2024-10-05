05.10.2024, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Англия. Премьер-лига, 7 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
Арсенал
Арсенал
3-1-2-2-2
1
Райя
33
Калафьори
6
Габриэль
2
Салиба
41
Райс
18
Парти
21
Жоржиньо
19
Стерлинг
7
Сака
9
Жезус
29
Хаверц
3-2-2-2-1
32
Рэмсдейл
5
Беднарек
28
Сугавара
4
Харвуд-Беллис
2
Уокер-Питерс
3
Мэннинг
4
Даунс
18
Арибо
20
Диблинг
18
Фернандеш
31
Стюарт
33
Калафьори
4
Кивиор
4
Кивиор
33
Калафьори
18
Парти
5
Томиясу
5
Томиясу
18
Парти
21
Жоржиньо
23
Мерино
23
Мерино
21
Жоржиньо
19
Стерлинг
7
Мартинелли
7
Мартинелли
19
Стерлинг
9
Жезус
19
Троссард
19
Троссард
9
Жезус
28
Сугавара
18
Тэйлор
18
Тэйлор
28
Сугавара
3
Мэннинг
30
Онуачу
30
Онуачу
3
Мэннинг
18
Фернандеш
10
Армстронг
10
Армстронг
18
Фернандеш
31
Стюарт
9
Арчер
9
Арчер
31
Стюарт
Остались в запасе
Арсенал
Саутгемптон
33
Нето
ВР
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
18
Итан Нванери
ЦП
11
Нейтан Бутлер-Ойедеджи
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
29
Алекс МакКарти
ВР
14
Джеймс Бри
ЦЗ
18
Лесли Угочукву
ОП
10
Адам Лаллана
АП
22
Бен Бреретон
ЛВ
Главный тренер
Рассел Мартин
Остались в запасе
33
Нето
ВР
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
18
Итан Нванери
ЦП
11
Нейтан Бутлер-Ойедеджи
ЦФ
Остались в запасе
29
Алекс МакКарти
ВР
14
Джеймс Бри
ЦЗ
18
Лесли Угочукву
ОП
10
Адам Лаллана
АП
22
Бен Бреретон
ЛВ
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Рассел Мартин
Статистика матча Арсенал - Саутгемптон
3
Всего ударов по воротам
29
8
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
13
1
Нарушения
10
9
Офсайды
1
0
Количество передач
534
383
Сейвы
1
3
Точность передач %
90
85
Удары мимо ворот
13
1
Блокированные удары
10
5
Удары из пределов штрафной
20
5
Удары из-за пределов штрафной
9
3
xG (ожидаемые голы)
2.31
0.6
Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Саутгемптона», 7-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 октября 2024 в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Саутгемптон»
- Матч можно посмотреть на канале «Sportcast».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»