АПЛ. «Арсенал» одержал волевую победу над «Саутгемптоном» (3:1)

«Арсенал» выиграл у «Саутгемптона» со счетом 3:1 в матче 7-го тура английской Премьер-лиги.

Все голы были забиты во втором тайме. Первым отличился форвард «Саутгемптона» Кэмерон Арчер. В ответ лондонцы забили три мяча. У «Арсенала» отличились Кай Хаверц, Габриэль Мартинелли и Букайо Сака.

Лондонцы набрали 17 очков после 7 матчей и занимают третье место в АПЛ. «Арсенал» еще не проигрывал в этом сезоне. У «Саутгемптона» на счету 1 очко. Команда занимает 19-е место в АПЛ.

Англия. АПЛ. 7-й тур

Арсенал – Саутгемптон – 3:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Арчер, 55; 1:1 – Хаверц, 58; 2:1 – Мартинелли, 68; 3:1 – Сака, 88.

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