4 октября 2024 года на стадионе «ОСК Брестский» состоится матч 24-го тура чемпионата Беларуси между «Динамо» Брест и «Слуцком». Обе команды занимают разные позиции в турнирной таблице, но важность предстоящей встречи высока для обеих сторон. «Динамо Брест» стремится сохранить свои позиции в зоне еврокубков, а «Слуцк» намерен стабилизировать игру после серии ничейных результатов.

«Динамо» Брест

«Динамо Брест» занимает 4-е место в чемпионате, имея 41 очко после 23 туров. Команда демонстрирует высокую результативность, являясь лучшей атакующей силой турнира с 52 забитыми мячами. В последних 5 играх «Динамо Брест» забил 14 голов, но при этом пропустил 9, что указывает на проблемы в обороне. Лучший бомбардир команды – Михаил Гордейчук, забивший 14 голов в 24 играх. В предыдущем туре «Динамо Брест» уступил «Гомелю» (1:2), что прервало их успешную серию. В домашнем чемпионате «Динамо Брест» стабильно побеждает, одержав 5 побед подряд на своeм стадионе.

Последние матчи «Динамо» Брест:

«Слуцк»

«Слуцк» занимает 8-е место в чемпионате с 32 очками после 23 туров. Команда в текущем сезоне демонстрирует стабильную защиту, пропустив всего 1 гол в последних 5 матчах. Однако в атаке у «Слуцка» наблюдаются проблемы – всего 3 забитых гола за аналогичный период. В предыдущем туре «Слуцк» сыграл вничью с «Арсеналом Дзержинск» (1:1). Лучший бомбардир команды – Сергей Пушняков, на его счету 6 мячей в 22 играх. На выезде «Слуцк» не одерживал побед в последних 4 матчах и часто играет на удержание счета.

Последние матчи «Слуцка»:

Личные встречи

В истории личных встреч доминирует «Динамо Брест». Команда не проигрывает «Слуцку» на своем поле в 11 последних играх, что свидетельствует о еe психологическом и тактическом преимуществе. В текущем сезоне «Динамо Брест» уже побеждал «Слуцк» со счетом 4:1 на выезде, что также подчеркивает их силу в очных встречах.

История личных встреч:

Высшая лига, 17.05.2024: «Слуцк» 1:4 «Динамо Брест»

Высшая лига, 26.08.2023: «Динамо Брест» 2:1 «Слуцк»

Высшая лига, 15.04.2023: «Слуцк» 2:0 «Динамо Брест»

Товарищеские матчи, 10.02.2023: «Динамо Брест» 2:1 «Слуцк»

Высшая лига, 12.11.2022: «Динамо Брест» 0:0 «Слуцк»

Статистика

«Динамо» Брест

Средняя результативность: 2.26 гола за матч

Среднее количество пропущенных: 1.22 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 14 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 9 голов

5 побед подряд на домашнем стадионе

«Слуцк»

Средняя результативность: 0.60 гола за матч

Среднее количество пропущенных: 0.80 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 3 гола

Пропущено в последних 5 матчах: 1 гол

4 матча без побед на выезде

Прогноз на матч «Динамо Брест» – «Слуцк»

Исходя из текущей формы обеих команд, «Динамо Брест» выглядит явным фаворитом. Учитывая их атакующую мощь и слабую реализацию моментов у «Слуцка», можно ожидать уверенную победу хозяев. «Динамо Брест» должен воспользоваться своим преимуществом на домашнем стадионе, где они стабильно показывают высокие результаты.

Рекомендации для ставок:

П1 (победа «Динамо Брест») – коэффициент 1.60

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

«Динамо Брест» забьет в обоих таймах – коэффициент 2.20

Рекомендация: П1 (победа «Динамо Брест») за коэффициент 1.60.

Прогноз на точный счет

Наиболее вероятный исход – уверенная победа хозяев с разницей в 2-3 мяча. «Слуцк» сможет создать опасные моменты, но, скорее всего, не сможет реализовать их в достаточной мере.

Рекомендация: 3:0 в пользу «Динамо Брест» за коэффициент 8.50.