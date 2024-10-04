04.10.2024, пятница, 18:00
Беларусь. Высшая лига, 24 тур
Беларусь. Высшая лига, 24 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Динамо-Брест
Динамо-Брест
4-2-2-1-2
16
Козакевич
23
Лях
59
Колпачук
15
Касараб
33
Рахманов
4
Оладойе
7
Свирепа
2
Тве
62
Гордейчук
15
Орешкевич
11
Барковский
22
Черняк
2-3-2-1-2
30
Брановец
12
Былинкин
20
Мартьянов
28
Михнюк
27
Курлович
29
Дубинец
16
Семенов
9
Сычев
9
Пушняков
37
Цепенков
11
Мельников
15
Касараб
87
87
15
Касараб
2
Тве
2
Муссинга
2
Муссинга
2
Тве
22
Черняк
15
Кисляк
15
Кисляк
22
Черняк
15
Орешкевич
21
Ковалевич
21
Ковалевич
15
Орешкевич
4
Оладойе
42
Бурак
42
Бурак
4
Оладойе
9
Пушняков
74
Сачковский
74
Сачковский
9
Пушняков
11
Мельников
17
Тишуров
17
Тишуров
11
Мельников
Остались в запасе
Динамо-Брест
Слуцк
91
Дмитрий Дударь
ВР
89
Abdoulie Jarjue
ЦЗ
6
Егор Храленков
ПЗ
24
Алексей Вакулич
ЦП
23
Эдгар Олехнович
ЦП
Главный тренер
Александр Бразевич
17
Роман Грицкевич
ЦФ
26
Денис Шпаковский
ВР
77
Иван Юрин
ЛЗ
4
Владислав Карпеня
ЦЗ
15
Андрей Рум
ПЗ
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
78
Владислав Ковалевич
ПВ
7
Арсений Ачаповский
ЦФ
Остались в запасе
91
Дмитрий Дударь
ВР
89
Abdoulie Jarjue
ЦЗ
6
Егор Храленков
ПЗ
24
Алексей Вакулич
ЦП
23
Эдгар Олехнович
ЦП
Остались в запасе
17
Роман Грицкевич
ЦФ
26
Денис Шпаковский
ВР
77
Иван Юрин
ЛЗ
4
Владислав Карпеня
ЦЗ
15
Андрей Рум
ПЗ
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
78
Владислав Ковалевич
ПВ
7
Арсений Ачаповский
ЦФ
Главный тренер
Александр Бразевич
Статистика матча Динамо-Брест - Слуцк
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» против «Слуцка», 24-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 октября 2024 в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» – «Слуцк»
- Матч можно посмотреть на канале «Беларусь 5».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»