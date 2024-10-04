Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Динамо» Брест – «Слуцк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2024

«Динамо» Брест – «Слуцк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2024

4 октября 2024, 16:50
Динамо-Брест
04.10.2024, пятница, 18:00
Беларусь. Высшая лига, 24 тур
1 : 2
Завершен
Слуцк
73' Д. Тве
21' К. Цепенков 41' К. Цепенков
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо-Брест
16
Михаил Козакевич
ВР
23
Владислав Лях
ЛЗ
33
Артем Рахманов
ЦЗ
59
Илья Колпачук
ЦЗ
15
Максим Касараб
ЦЗ
4
Адевале Оладойе
ОП
7
Александр Свирепа
ОП
2
Давид Тве
ЦП
62
Михаил Гордейчук
ЦП
15
Ярослав Орешкевич
ПВ
22
Илья Черняк
ЦФ
11
Герман Барковский
ЦФ
Главный тренер
Александр Бразевич
Слуцк
30
Илья Брановец
ВР
20
Григорий Мартьянов
ЛЗ
12
Никита Былинкин
ЦЗ
28
Иван Михнюк
ОП
27
Вадим Курлович
ОП
29
Илья Дубинец
ОП
16
Алексей Семенов
ЦП
9
Владислав Сычев
ЦП
9
Сергей Пушняков
АП
11
Никита Мельников
ЦФ
37
Кирилл Цепенков
ЦФ
Динамо-Брест
91
Дмитрий Дударь
ВР
87
S. Essono
ЦЗ
89
Abdoulie Jarjue
ЦЗ
2
Джордж Муссинга
ЦЗ
6
Егор Храленков
ПЗ
42
Никита Бурак
ЛВ
15
Сергей Кисляк
ОП
24
Алексей Вакулич
ЦП
23
Эдгар Олехнович
ЦП
21
Денис Ковалевич
ЦП
Слуцк
26
Денис Шпаковский
ВР
77
Иван Юрин
ЛЗ
4
Владислав Карпеня
ЦЗ
15
Андрей Рум
ПЗ
74
Михаил Сачковский
ОП
17
Илья Тишуров
ЦП
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
78
Владислав Ковалевич
ПВ
17
Роман Грицкевич
ЦФ
7
Арсений Ачаповский
ЦФ
4-2-2-1-2
16
Козакевич
23
Лях
59
Колпачук
15
Касараб
33
Рахманов
4
Оладойе
7
Свирепа
2
Тве
62
Гордейчук
15
Орешкевич
11
Барковский
22
Черняк
2-3-2-1-2
30
Брановец
12
Былинкин
20
Мартьянов
28
Михнюк
27
Курлович
29
Дубинец
16
Семенов
9
Сычев
9
Пушняков
37
Цепенков
11
Мельников
15
Касараб
87
87
15
Касараб
2
Тве
2
Муссинга
2
Муссинга
2
Тве
22
Черняк
15
Кисляк
15
Кисляк
22
Черняк
15
Орешкевич
21
Ковалевич
21
Ковалевич
15
Орешкевич
4
Оладойе
42
Бурак
42
Бурак
4
Оладойе
9
Пушняков
74
Сачковский
74
Сачковский
9
Пушняков
11
Мельников
17
Тишуров
17
Тишуров
11
Мельников
Остались в запасе
Динамо-Брест
Слуцк
91
Дмитрий Дударь
ВР
89
Abdoulie Jarjue
ЦЗ
6
Егор Храленков
ПЗ
24
Алексей Вакулич
ЦП
23
Эдгар Олехнович
ЦП
Главный тренер
Александр Бразевич
17
Роман Грицкевич
ЦФ
26
Денис Шпаковский
ВР
77
Иван Юрин
ЛЗ
4
Владислав Карпеня
ЦЗ
15
Андрей Рум
ПЗ
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
78
Владислав Ковалевич
ПВ
7
Арсений Ачаповский
ЦФ
Остались в запасе
91
Дмитрий Дударь
ВР
89
Abdoulie Jarjue
ЦЗ
6
Егор Храленков
ПЗ
24
Алексей Вакулич
ЦП
23
Эдгар Олехнович
ЦП
Остались в запасе
17
Роман Грицкевич
ЦФ
26
Денис Шпаковский
ВР
77
Иван Юрин
ЛЗ
4
Владислав Карпеня
ЦЗ
15
Андрей Рум
ПЗ
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
78
Владислав Ковалевич
ПВ
7
Арсений Ачаповский
ЦФ
Главный тренер
Александр Бразевич
Статистика матча Динамо-Брест - Слуцк
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0

Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» против «Слуцка», 24-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 октября 2024 в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо»«Слуцк»

«Динамо» Брест – «Слуцк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Слуцк Динамо-Брест
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
1
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
8
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
1
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
5
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
3
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
3
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+