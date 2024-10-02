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    • «Динамо» М – «Спартак»: прогноз на матч 5 тура Кубка России, 2 октября

    «Динамо» М – «Спартак»: прогноз на матч 5 тура Кубка России, 2 октября

    В среду, 2 октября, в 5-м туре Кубка России сыграют московские «Динамо» и «Спартак». Игра состоится в Москве, начало – в 19:00 (мск).

    «Динамо» М

    Команда Марцела Лички занимает 2 место в группе A, набрав 8 очков. «Динамо» добыло 2 победы в основное время, 1 победу – по пенальти и потерпело 1 поражение, разница мячей – 9:7.

    Последние результаты «Динамо»:

    • 29.09.24 «Динамо» Мх – «Динамо» М – 0:1 РПЛ;
    • 22.09.24 «Спартак» М – «Динамо» М – 2:2 РПЛ;
    • 18.09.24 «Динамо» Мх – «Динамо» М – 2:2, пен. 3:5 Кубок России.

    «Спартак»

    «Спартак» набрал 9 очков и лидирует в группе A. Подопечные Деяна Станковича добыли 3 победы и потерпели 1 поражение, разница мячей – 10:2.

    Предыдущие результаты «Спартака»:

    Очные встречи

    • 22.09.24 «Спартак» – «Динамо» М – 2:2 РПЛ;
    • 31.07.24 «Спартак» – «Динамо» М – 3:0 Кубок России;
    • 01.05.24 «Динамо» М – «Спартак» – 0:2 Кубок России;
    • 07.04.24 «Динамо» М – «Спартак» – 1:2 РПЛ;
    • 04.10.23 «Динамо» М – «Спартак» – 3:0 Кубок России.

    Прогноз на матч «Динамо» М – «Спартак»

    Очные встречи между командами зачастую получаются результативными. Прогноз – ТБ (2,5) с коэффициентом 1.63

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    Источник: «Бомбардир»

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    02.10.2024 13:17
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