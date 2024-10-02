В среду, 2 октября, в 5-м туре Кубка России сыграют московские «Динамо» и «Спартак». Игра состоится в Москве, начало – в 19:00 (мск).

«Динамо» М

Команда Марцела Лички занимает 2 место в группе A, набрав 8 очков. «Динамо» добыло 2 победы в основное время, 1 победу – по пенальти и потерпело 1 поражение, разница мячей – 9:7.

Последние результаты «Динамо»:

29.09.24 «Динамо» Мх – «Динамо» М – 0:1 РПЛ;

22.09.24 «Спартак» М – «Динамо» М – 2:2 РПЛ;

18.09.24 «Динамо» Мх – «Динамо» М – 2:2, пен. 3:5 Кубок России.

«Спартак»

«Спартак» набрал 9 очков и лидирует в группе A. Подопечные Деяна Станковича добыли 3 победы и потерпели 1 поражение, разница мячей – 10:2.

Предыдущие результаты «Спартака»:

28.09.24 «Локомотив» – «Спартак» М – 3:1 РПЛ;

22.09.24 «Спартак» М – «Динамо» М – 2:2 РПЛ;

19.09.24 «Спартак» М – «Крылья Советов» – 4:1 Кубок России.

Очные встречи

22.09.24 «Спартак» – «Динамо» М – 2:2 РПЛ;

31.07.24 «Спартак» – «Динамо» М – 3:0 Кубок России;

01.05.24 «Динамо» М – «Спартак» – 0:2 Кубок России;

07.04.24 «Динамо» М – «Спартак» – 1:2 РПЛ;

04.10.23 «Динамо» М – «Спартак» – 3:0 Кубок России.

Прогноз на матч «Динамо» М – «Спартак»

Очные встречи между командами зачастую получаются результативными. Прогноз – ТБ (2,5) с коэффициентом 1.63