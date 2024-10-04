Бубнов назвал антигероя матча «Динамо» – «Спартак»

Бывший защитник сборной СССР Александр Бубнов высказался о матче 5-го тура группы A Кубка России «Динамо» – «Спартак» (2:3)

«С турнирной точки зрения ничего особенного кубковый матч не значил, но это дерби, болельщики собрались, стадион полный, поэтому обеим командам нужен был результат. Оба соперника собирались играть в полную силу.

У «Спартака» состав был чуть сильнее приближен к оптимальному, процентов на 70-80, команде Станковича нужно было реабилитироваться после неудачи в чемпионате. Но и у «Динамо» тоже хватало на поле игроков основы.

Игра была зрелищной, хорошо смотрелась. Обе команды практикуют атакующий футбол, поэтому нет ничего удивительного в том, что матч шeл на встречных курсах.

Если бы реализовывали лучше моменты, то счeт мог получиться очень крупным. Так получилось, что «спартаковцы» забивали исключительно со стандартов, да и у «Динамо» один мяч был после углового, второй после грубой ошибки обороны «Спартака».

Если бы стояла задача выбрать антигероя матча, то им однозначного должен был стать Маричаль. Поучаствовал во всех трeх пропущенных голах у «Динамо»: после попадания мяча в руку уругвайца был назначен пенальти, затем на ровном месте он привeз результативный угловой, а после в стенке создал дыру. Не факт, что теперь будет играть в дерби с ЦСКА», – написал Бубнов.