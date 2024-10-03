Экс-президент «Спартака» – о победе над «Динамо»: «Запихнули три дурака и выиграли – запредельный фарт при нулевой игре»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко подвел итоги дерби с «Динамо».

Команды встречались в 5-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Спартаковцы победили на выезде со счетом 3:2 благодаря голу на 90-й минуте.

«Спартак» отличается таким стилем, что у них запредельный фарт при нулевой игре.

Уже стабильно Бонгонда кому-то попадает в руку. Как будто на тренировках он больше отрабатывает не удары по воротам или передачи партнeрам, а как попасть в руку сопернику. С трeх попыток один раз получается. В прошлом матче была та же самая история.

Поскольку у нас в стране руководит самый лучший в мире специалист, то он задаeт такие нормативы. Смотришь европейские чемпионаты, где за такие попадания мяча не ставят пенальти. У нас же постоянно, когда мяч кому-то чуть-чуть по руке проехался и пенальти.

Что касается второго пропущенного гола «Динамо», если защитник команды не может с метра выбить мяч, значит, правильно, что пропустили. Надо уметь выбивать мячи и защищать свои ворота.

Получается, «Динамо» забивает два отличных мяча, особенно первый, а «Спартак» запихнул три дурака и выиграл. Раз смогли, то молодцы», – сказал Червиченко.