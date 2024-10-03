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    • Экс-президент «Спартака» – о победе над «Динамо»: «Запихнули три дурака и выиграли – запредельный фарт при нулевой игре»

    Экс-президент «Спартака» – о победе над «Динамо»: «Запихнули три дурака и выиграли – запредельный фарт при нулевой игре»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко подвел итоги дерби с «Динамо».

    • Команды встречались в 5-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
    • Спартаковцы победили на выезде со счетом 3:2 благодаря голу на 90-й минуте.

    «Спартак» отличается таким стилем, что у них запредельный фарт при нулевой игре.

    Уже стабильно Бонгонда кому-то попадает в руку. Как будто на тренировках он больше отрабатывает не удары по воротам или передачи партнeрам, а как попасть в руку сопернику. С трeх попыток один раз получается. В прошлом матче была та же самая история.

    Поскольку у нас в стране руководит самый лучший в мире специалист, то он задаeт такие нормативы. Смотришь европейские чемпионаты, где за такие попадания мяча не ставят пенальти. У нас же постоянно, когда мяч кому-то чуть-чуть по руке проехался и пенальти.

    Что касается второго пропущенного гола «Динамо», если защитник команды не может с метра выбить мяч, значит, правильно, что пропустили. Надо уметь выбивать мячи и защищать свои ворота.

    Получается, «Динамо» забивает два отличных мяча, особенно первый, а «Спартак» запихнул три дурака и выиграл. Раз смогли, то молодцы», – сказал Червиченко.

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    Источник: «Чемпионат»

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    03.10.2024 17:51
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    Комментарии (30)
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    DOCTOR PENALTY
    1727971414
    Нам с дураками везёт. *
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    Каратель помойников
    1727971549
    Только увидел заголовок и сразу понял что червяк-жиробас опять желчью истекает,а помойники как шакалы табаки тут же присмыкаются))) жиробас то при деньгах,вдруг бутылку отдаст,да ещё и с пивом недопитым)))
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    Опорник1984
    1727972006
    Проблем конечно в игре ещё много. Но так исходить на гавно! Одним словом червяк помойный.
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    Semenycch
    1727972541
    Дурак дурака видит издалека!
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    subbotaspartak
    1727972609
    Плетёт как обычная бывшая
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    andr45
    1727973064
    Жизнь плоха, без Червиченко-дурака)
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    Конопляных дел мастер
    1727973843
    Запихнул судья одного дурака левого. Спартак без пенальти или удалении соперника выигрывать не умеет.
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    шахта Заполярная
    1727979244
    Дурака еще запихнуть надо. А ты мерзкий червь и дурака запихнуть не сможешь, со своей зеркальной болезнью, ты его поди только в зеркале видишь.
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    Аналитик77
    1727981313
    Этот обиженный не до эксперт все еще что-то комментирует 3 дурака ? Так получается штрафной это тоже везение, и работа вторым темпом, когда Мартинс после скидки Шамара это тоже фарт. А по поводу руки в штрафной, сейчас вышло обновление, что любое касание руки это штрафной - то есть пенальти !
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    =Cпapтак=
    1728032947
    еще один лох с никому не нужным мнением
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