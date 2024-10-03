Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • Денисов: «Кто будет плохо говорить про «Спартак» – тот поплатится»

    Денисов: «Кто будет плохо говорить про «Спартак» – тот поплатится»

    Защитник «Спартака» Даниил Денисов оценил удаление главного тренера команды Деяна Станковича в дерби с «Динамо».

    • Команды встречались в 5-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
    • Спартаковцы победили на выезде со счетом 3:2 благодаря голу на 90-й минуте.

    «Главный тренер заступается за нас, хочет для нас лучшего. Если он считает что-то несправедливым, то заступается.

    Сегодня мы забили в конце, потому что было рвение и команда. Я бы мог сказать, что кто-то играл плохо в обороне или атаке, но я уважаю соперника.

    Кто будет плохо говорить про «Спартак» – тот поплатится от нашей команды», – сказал Денисов.

    Новости по теме
    Гурцкая объяснился за сравнения Денисова со «срущей лошадью» 12
    Реакция «Спартака» на сравнения Денисова со «срущей лошадью» 10
    Спартаковец Денисов прокомментировал скандальные слова Тюкавина в свой адрес 8
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.10.2024 16:38
    Рекомендуем
    Комментарии (22)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    val69
    1727967194
    Кто бы говорил... А, ты, молчал бы, в тряпочку....
    Ответить
    alefreddy
    1727968687
    вот неликвид разошелся
    Ответить
    k611
    1727968698
    Работать надо на тренировках, расти профессионально, а не языком молоть.
    Ответить
    Mirak92
    1727968804
    ахах ,опять матч выйграли ,грудь колесом .По меньше пиз...те
    Ответить
    WE ARE FOR PETER
    1727969076
    Секта и есть секта,) угрожает топ футболист
    Ответить
    WILDLING_HRUNDEL
    1727969392
    Перецеловал ромбик наверное,вот и чешет чушь )
    Ответить
    subbotaspartak
    1727972782
    Так их мать, будут знать...
    Ответить
    neim
    1727974987
    Вау, он всë сказал ! ))).
    Ответить
    ВетеR
    1727975983
    человек с фамилией денисов в футболе, это диагноз )
    Ответить
    FWSPM
    1727976422
    На таких идиотов как ты смотреть никаких нервов не хватит ! Так что ничего удивительного что слетел мужик с катушек после последних двух матчей.... Я еще удивлялся как он держится вобще.
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+