Денисов: «Кто будет плохо говорить про «Спартак» – тот поплатится»

Защитник «Спартака» Даниил Денисов оценил удаление главного тренера команды Деяна Станковича в дерби с «Динамо».

Команды встречались в 5-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Спартаковцы победили на выезде со счетом 3:2 благодаря голу на 90-й минуте.

«Главный тренер заступается за нас, хочет для нас лучшего. Если он считает что-то несправедливым, то заступается.

Сегодня мы забили в конце, потому что было рвение и команда. Я бы мог сказать, что кто-то играл плохо в обороне или атаке, но я уважаю соперника.

Кто будет плохо говорить про «Спартак» – тот поплатится от нашей команды», – сказал Денисов.