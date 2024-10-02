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    • Министр спорта РФ отреагировал на результаты опроса ВЦИОМ о снижении популярности футбола

    Министр спорта РФ отреагировал на результаты опроса ВЦИОМ о снижении популярности футбола

    Министр спорта РФ Михаил Дегтярев не видит оснований для сенсационных выводов по результатам опроса ВЦИОМ, зафиксировавшего снижение популярности футбола в России.

    «Огромное внимание общественности к нашумевшему опросу о якобы падении интереса к футболу в России, на самом деле, отлично демонстрирует привилегированный статус этой игры в нашем обществе. Вряд ли статистика по вниманию к любой другой дисциплине вызвала бы столько же откликов.

    Футбол, по данным Росстата, был и остается самым популярным спортом в стране. Им занимается более 3,5 млн человек. Футбольные матчи – главный актив букмекеров. Футболу посвящены большинство репортажей и новостей всех главных спортивных СМИ страны.

    Кроме того, есть объективные показатели: посещаемость матчей чемпионата России в последнем завершенном сезоне практически равна показателям 2005 года – 2,7 млн посетителей против 2,9 млн. Кроме того, сам опрос 2005 года и 2024 года проводился по разной методике, что не позволяет объективно их сравнивать. Так что не вижу оснований для сенсационных выводов», – сказал Дегтярев.

    • Согласно опросу ВЦИОМ, доля равнодушных к футболу россиян выросла до 77%. В 2005 году показатель составлял 43%, в 2009-м – 45%, в 2022-м – 63%.
    • Доля постоянных болельщиков с 2005 года сократилась почти в пять раз (с 19% до 4 в 2024 году), периодических – в два раза (2005 год – 34%, 2024 год – 18%).

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    Источник: «Матч ТВ»

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    02.10.2024 12:28
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    Комментарии (2)
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    DMитрий
    1727866139
    Интересно как происходит опрос...? Меня вот не опросили, моих приятелей и знакомых тоже ни одного! Похоже основные выводы строятся на просмотре трансляции по ТВ. Еврокубков и АПЛ нет на бесплатных каналах. Вот и ответ. А на платники большинство не ходки, т.к. интернет такую возможность даёт бесплатно, а там кто и как будет отслеживать спрос?
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    NewLife
    1727866869
    ВЦИОМ обосрался, это ясно, и это клеймо на все их другие опросы.
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