2-й тур ЛЧ, первый разгром «Шэньхуа» при Слуцком, РФС пригрозил фанатам «Зенита» из-за Соболева и другие новости

Россия может сыграть против сборной из Азии в Москве

РФС пригрозил закрытием фанатской трибуны «Зенита» из-за скандирований про Соболева

Холанд стал самым дорогим футболистом мира

Стал известен размер компенсации тен Хагу в случае увольнения из «Манчестер Юнайтед» – его может сменить 6-кратный чемпион Италии

«Зенит» обратился в ЭСК РФС по итогам матча с «Краснодаром»

«Шанхай Шэньхуа» потерпел первое разгромное поражение при Слуцком

«Локомотив» победил «Оренбург» в Фонбет Кубке России, ЦСКА обыграл «Пари НН», «Рубин» уступил «Факелу»

Доннарумма вернулся в состав «ПСЖ» вместо Сафонова и дважды ошибся в матче ЛЧ с «Арсеналом»

«ПСЖ» проиграл «Арсеналу» в Лиге чемпионов, «Барселона» уничтожила «Янг Бойз», «Ман Сити», «Интер», «Боруссия Д» разгромили соперников и другие результаты

Лвандовски повторил два достижения Роналду в ЛЧ