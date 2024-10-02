2-й тур ЛЧ, первый разгром «Шэньхуа» при Слуцком, РФС пригрозил фанатам «Зенита» из-за Соболева и другие новости

Россия может сыграть против сборной из Азии в Москве
РФС пригрозил закрытием фанатской трибуны «Зенита» из-за скандирований про Соболева
Холанд стал самым дорогим футболистом мира
Стал известен размер компенсации тен Хагу в случае увольнения из «Манчестер Юнайтед» – его может сменить 6-кратный чемпион Италии
«Зенит» обратился в ЭСК РФС по итогам матча с «Краснодаром»
«Шанхай Шэньхуа» потерпел первое разгромное поражение при Слуцком
«Локомотив» победил «Оренбург» в Фонбет Кубке России, ЦСКА обыграл «Пари НН», «Рубин» уступил «Факелу»
Доннарумма вернулся в состав «ПСЖ» вместо Сафонова и дважды ошибся в матче ЛЧ с «Арсеналом»
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Лвандовски повторил два достижения Роналду в ЛЧ