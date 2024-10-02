2-й тур ЛЧ, первый разгром «Шэньхуа» при Слуцком, РФС пригрозил фанатам «Зенита» из-за Соболева и другие новости

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    Источник: «Бомбардир»

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    02.10.2024 01:25
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    Янвapь 69
    1727842444
    У Лёни походу карманные бабки закончились - всё раздал узкоплёночным игрочишкам
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