Лига чемпионов. «Брест» разгромил «Зальцбург» (4:0), «Штутгарт» не смог обыграть «Спарту» (1:1)

Стартовал второй тур общего этапа Лиги чемпионов-2024/25.
«Брест» на выезде неожиданно крупно победил «Зальцбург» – 4:0.
«Штутгарт» и «Спарта» поделили очки – ничья 1:1.
В активе «Бреста» максимально возможные 6 очков, у «Спарты» – 4 балла, «Штутгарта» – 1, «Зальцбурга» – 0.
Лига чемпионов. Общий этап. 2-й тур
Зальцбург (Австрия) – Брест (Франция) – 0:4 (0:1)
Голы: 0:1 – Сима, 24; 0:2 – Камара, 66; 0:3 – Сима, 71; 0:4 – Лаж, 75.
Штутгарт (Германия) – Спарта (Чехия) – 1:1 (1:1)
Голы: 1:0 – Мийо, 7; 1:1 – Кайринен, 32.