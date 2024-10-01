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    • Лига чемпионов. «Брест» разгромил «Зальцбург» (4:0), «Штутгарт» не смог обыграть «Спарту» (1:1)

    Лига чемпионов. «Брест» разгромил «Зальцбург» (4:0), «Штутгарт» не смог обыграть «Спарту» (1:1)

    Стартовал второй тур общего этапа Лиги чемпионов-2024/25.

    «Брест» на выезде неожиданно крупно победил «Зальцбург» – 4:0.

    «Штутгарт» и «Спарта» поделили очки – ничья 1:1.

    В активе «Бреста» максимально возможные 6 очков, у «Спарты» – 4 балла, «Штутгарта» – 1, «Зальцбурга» – 0.

    Лига чемпионов. Общий этап. 2-й тур

    Зальцбург (Австрия) – Брест (Франция) – 0:4 (0:1)

    Голы: 0:1 – Сима, 24; 0:2 – Камара, 66; 0:3 – Сима, 71; 0:4 – Лаж, 75.

    Штутгарт (Германия) – Спарта (Чехия) – 1:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Мийо, 7; 1:1 – Кайринен, 32.

    Календарь Лиги чемпионов

    Результаты Лиги чемпионов

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    Источник: «Бомбардир»

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    01.10.2024 21:50
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