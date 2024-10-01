РФС может закрыть фанатскую трибуну «Зенита» из-за скандирований про Соболева

РФС пригрозил дисквалификацией трибуны B «Газпром Арены» на матчи плей-офф Пути РПЛ Кубка России за скандирование болельщиками «Зенита» оскорблений в адрес нападающего команды Александра Соболева.
По данным телеграм-канала «Ландскрона», это произойдет в случае если ситуация повторится на игре петербуржцев с «Акроном» в 5-м туре группы D.
Также сообщается, что организаторы матча обещают массово фиксировать всех, кто будет использовать нецензурную лексику и привлекать к административной ответственности.
- 27-летний Соболев в конце августа перешел в «Зенит» из «Спартака».
- Матч «Зенит» – «Акрон» пройдет 2 сентября и начнется в 21:15 мск.
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