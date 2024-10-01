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    • РФС может закрыть фанатскую трибуну «Зенита» из-за скандирований про Соболева

    РФС может закрыть фанатскую трибуну «Зенита» из-за скандирований про Соболева

    РФС пригрозил дисквалификацией трибуны B «Газпром Арены» на матчи плей-офф Пути РПЛ Кубка России за скандирование болельщиками «Зенита» оскорблений в адрес нападающего команды Александра Соболева.

    По данным телеграм-канала «Ландскрона», это произойдет в случае если ситуация повторится на игре петербуржцев с «Акроном» в 5-м туре группы D.

    Также сообщается, что организаторы матча обещают массово фиксировать всех, кто будет использовать нецензурную лексику и привлекать к административной ответственности.

    • 27-летний Соболев в конце августа перешел в «Зенит» из «Спартака».
    • Матч «Зенит» – «Акрон» пройдет 2 сентября и начнется в 21:15 мск.
    • Для посещения игр Кубка России не требуется Fan ID.

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    Источник: телеграм-канал «Ландскрона»

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    01.10.2024 11:54
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    Комментарии (29)
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    polt
    1727787371
    Пользы ни какой, а проблем-куча.
    Ответить
    С-Петр-google
    1727788092
    Весь стадион закройте и миллеровское едало с недоклубом
    Ответить
    Sergey-Martinov-yandex
    1727790536
    Зениту нужно Соболева на море в отпуск отправить. Его там дельфины задерут, чтобы он их честное имя не позорил.
    Ответить
    The only one
    1727793676
    Ключевое слово - "может". Если бы написали- закрыли- другое дело. А так- сотрясание воздуха ни о чём...
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    Cleaner
    1727793798
    На матчи Зенита болельщики ходят самовыражаться. А им хотят это запретить. Так в России совсем ПУСТЫЕ трибуны будут...(((
    Ответить
    timon2401
    1727795089
    какой Сашка молодец)))) всего 4 тура в команде, а проблемы уже создаёт... ждём-с когда он всё таки снимет шорты и покажет всем питерским болельщикам ху из ху
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    n876
    1727795326
    Прикольно.Соболев в Зените играет, а фанаты Зенита его оскорбляют.За шо ? Кто нибудь объясните. Еще прикольнее что РФС пригрозил дисквалификацией трибуны из за кричалок ОДНОМУ футболисту...Кричалки были и про всю команду.( разных команд).Но тогда РФС так не возбуждался. Соболев проплатил им шоли ? )))
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    R_a_i_n
    1727845770
    А как же штраф?
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    Спартачище
    1727893157
    Да там их всего 100 маргиналов ходят Остальные - проплаченные бюджетники Пусть ходят, их никто ни во что не ставит, даже собственное руководство
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    alefreddy
    1727895158
    дельфину нужно целовать эмблему часто как Онопко
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