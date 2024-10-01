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    • Лига чемпионов. «Ман Сити», «Интер» и «Боруссия Д» разгромили соперников

    Лига чемпионов. «Ман Сити», «Интер» и «Боруссия Д» разгромили соперников

    Завершились еще три матча 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов-2024/25.

    «Манчестер Сити», «Интер» и дортмундская «Боруссия» одержали разгромные победы.

    Англичане и итальянцы забили по четыре безответных гола в ворота «Слована» и «Црвены Звезды» соответственно.

    Немцы отправили в ворота «Селтика» семь мячей, пропустив при этом всего раз.

    Лига чемпионов. Общий этап. 2-й тур

    Слован (Словакия) – Манчестер Сити (Англия) – 0:4 (0:2)

    Голы: 0:1 – Гюндоган, 8; 0:2 – Фоден, 15; 0:3 – Холанд, 58; 0:4 – Макэйти, 74.

    Интер (Италия) – Црвена Звезда (Сербия) – 4:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Чалханоглу, 11; 2:0 – Арнаутович, 59; 3:0 – Мартинес, 71; 4:0 – Тареми (с пенальти), 81.

    Боруссия Д (Германия) – Селтик (Шотландия) – 7:1 (5:1)

    Голы: 1:0 – Джан (с пенальти), 7; 1:1 – Маэда, 9; 2:1 – Адейеми, 11; 3:1 – Адейеми, 29; 4:1 – Гирасси (с пенальти), 40; 5:1 – Адейеми, 42; 6:1 – Гирасси, 66; 7:1 – Нмеча, 79.

    Календарь Лиги чемпионов

    Результаты Лиги чемпионов

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    Источник: «Бомбардир»

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    01.10.2024 23:59
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