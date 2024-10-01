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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Боруссия Д - Селтик
Боруссия Д - Селтик: обзор матча 01 октября 2024
Боруссия Д
01.10.2024, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 2 тур
7 : 1
Завершен
Селтик
7'
Э. Джан (П)
11'
К. Адейеми
29'
К. Адейеми
40'
С. Гирасси (П)
42'
К. Адейеми
66'
С. Гирасси
79'
Ф. Нмеча
9'
Д. Маэда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Боруссия Д - Селтик
Желтая карточка
Р. Бенсебаини
90'
+3
86'
Замена
Э. Ролстон
️️️️
А. Джонстон
ГОЛ! 7:1!
Ф. Нмеча
79'
74'
Желтая карточка
Р. Хатате
Замена
М. Забитцер
️️️️
С. Гирасси
70'
ГОЛ! 6:1!
С. Гирасси
Пас отдал
Н. Шлоттербек
66'
63'
Замена
Х. Ян
️️️️
Н. Кюн
63'
Замена
А. Айда
️️️️
К. Фурухаси
Замена
Ф. Нмеча
️️️️
П. Гросс
61'
Замена
М. Байер
️️️️
Ю. Брандт
61'
Замена
Р. Бенсебаини
️️️️
Я. Коуто
61'
Замена
Ж. Дюранвиль
️️️️
К. Адейеми
48'
46'
Замена
Р. Хатате
️️️️
П. Бернарду
46'
Замена
А. Валье
️️️️
Г. Тэйлор
ГОЛ! 5:1!
К. Адейеми
42'
ГОЛ с пенальти! 4:1!
С. Гирасси
40'
Желтая карточка
П. Гросс
32'
ГОЛ! 3:1!
К. Адейеми
29'
ГОЛ! 2:1!
К. Адейеми
Пас отдал
Ю. Брандт
11'
9'
ГОЛ! 1:1!
Д. Маэда
Пас отдал
А. Энгелс
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Э. Джан
7'
6'
Желтая карточка
К. Шмейхель
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
14
Карим Адейеми
ЛВ
23
Эмре Джан
(К)
ОП
13
Паскаль Гросс
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
11
Джейми Гиттенс
ПВ
9
Серу Гирасси
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Селтик
1
Каспер Шмейхель
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
6
Остон Трасти
ЦЗ
5
Лайам Скейлз
ЦЗ
2
Алистер Джонстон
ПЗ
7
Киого Фурухаси
ЛВ
42
Каллум МакГрегор
(К)
ЦП
8
Паулу Бернарду
ЦП
7
Арне Энгелс
ЦП
19
Николас Кюн
ПВ
38
Дайзен Маэда
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Боруссия Д
1
Марсель Лотка
ВР
33
Александер Майер
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
20
Марсель Забитцер
ЦП
46
Айман Азхил
ЦП
8
Феликс Нмеча
АП
24
Жюльен Дюранвиль
ПВ
14
Максимилиан Байер
ЦФ
Селтик
1
Вильями Синисало
ВР
19
Скотт Бэйн
ВР
14
Майк Навроцки
ЦЗ
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
3
Алекс Валье
ЦЗ
77
Луис Пальма
ЛВ
5
Рео Хатате
ЦП
14
Люк МакКован
ПВ
49
Джеймс Форрест
ПВ
13
Хен-Джун Ян
ПВ
33
Адам Айда
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Кобель
27
Коуто
3
Антон
4
Шлоттербек
26
Рюэрсон
23
Джан
13
Гросс
14
Адейеми
8
Брандт
11
Гиттенс
9
Гирасси
4-3-2-1
1
Шмейхель
2
Джонстон
6
Трасти
5
Скейлз
32
Тэйлор
42
МакГрегор
8
Бернарду
7
Энгелс
19
Кюн
7
Фурухаси
38
Маэда
27
Коуто
5
Бенсебаини
5
Бенсебаини
27
Коуто
9
Гирасси
20
Забитцер
20
Забитцер
9
Гирасси
13
Гросс
8
Нмеча
8
Нмеча
13
Гросс
14
Адейеми
24
Дюранвиль
24
Дюранвиль
14
Адейеми
8
Брандт
14
Байер
14
Байер
8
Брандт
2
Джонстон
56
Ролстон
56
Ролстон
2
Джонстон
32
Тэйлор
3
Валье
3
Валье
32
Тэйлор
8
Бернарду
5
Хатате
5
Хатате
8
Бернарду
19
Кюн
13
Ян
13
Ян
19
Кюн
7
Фурухаси
33
Айда
33
Айда
7
Фурухаси
Остались в запасе
Боруссия Д
Селтик
1
Марсель Лотка
ВР
33
Александер Майер
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
46
Айман Азхил
ЦП
Главный тренер
Нури Шахин
1
Вильями Синисало
ВР
19
Скотт Бэйн
ВР
14
Майк Навроцки
ЦЗ
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
77
Луис Пальма
ЛВ
14
Люк МакКован
ПВ
49
Джеймс Форрест
ПВ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
1
Марсель Лотка
ВР
33
Александер Майер
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
46
Айман Азхил
ЦП
Остались в запасе
1
Вильями Синисало
ВР
19
Скотт Бэйн
ВР
14
Майк Навроцки
ЦЗ
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
77
Луис Пальма
ЛВ
14
Люк МакКован
ПВ
49
Джеймс Форрест
ПВ
Главный тренер
Нури Шахин
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Боруссия Д - Селтик
2
2
Всего ударов по воротам
16
9
Удары в створ
13
2
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
8
4
Нарушения
15
6
Офсайды
4
3
Количество передач
497
452
Сейвы
2
6
Точность передач %
87
86
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
12
4
Удары из-за пределов штрафной
4
5
xG (ожидаемые голы)
2.91
1.48
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
- : -
29.11.2026
Байер
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Хартс
- : -
29.11.2026
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
1 : 2
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Мария Санчес Мартинес
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
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