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    • Лига чемпионов. «Барса» уничтожила «Янг Бойз» (5:0), «Байер» сильнее «Милана» (1:0), ПСВ упустил победу над «Спортингом» (1:1)

    Лига чемпионов. «Барса» уничтожила «Янг Бойз» (5:0), «Байер» сильнее «Милана» (1:0), ПСВ упустил победу над «Спортингом» (1:1)

    Завершились еще три матча 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов-2024/25.

    «Барселона» дома разгромила «Янг Бойз» – 5:0. Роберт Левандовски оформил дубль, в активе Рафиньи и Иньиго Мартинеса по 1+1.

    «Байер» на своем поле минимально обыграл «Милан» – 1:0. Победный гол на счету Виктора Бонифаци.

    ПСВ и «Спортинг» сыграли вничью в Эйндховене – 1:1. Гости ушли от поражения на 84-й минуте.

    Лига чемпионов. Общий этап. 2-й тур

    Барселона (Испания) – Янг Бойз (Швейцария) – 5:0 (3:0)

    Голы: 1:0 – Левандовски, 8; 2:0 – Рафинья, 34; 3:0 – Мартинес, 37; 4:0 – Левандовски, 51; 5:0 – Камара (в свои ворота), 81.

    Байер (Германия) – Милан (Италия) – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Бонифаци, 51.

    ПСВ (Нидерланды) – Спортинг (Португалия) – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Схаутен, 15; 1:1 – Браганца, 84.

    Календарь Лиги чемпионов

    Результаты Лиги чемпионов

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    01.10.2024 23:56
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