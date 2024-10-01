Лига чемпионов. «Барса» уничтожила «Янг Бойз» (5:0), «Байер» сильнее «Милана» (1:0), ПСВ упустил победу над «Спортингом» (1:1)

Завершились еще три матча 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов-2024/25.

«Барселона» дома разгромила «Янг Бойз» – 5:0. Роберт Левандовски оформил дубль, в активе Рафиньи и Иньиго Мартинеса по 1+1.

«Байер» на своем поле минимально обыграл «Милан» – 1:0. Победный гол на счету Виктора Бонифаци.

ПСВ и «Спортинг» сыграли вничью в Эйндховене – 1:1. Гости ушли от поражения на 84-й минуте.

Лига чемпионов. Общий этап. 2-й тур

Барселона (Испания) – Янг Бойз (Швейцария) – 5:0 (3:0)

Голы: 1:0 – Левандовски, 8; 2:0 – Рафинья, 34; 3:0 – Мартинес, 37; 4:0 – Левандовски, 51; 5:0 – Камара (в свои ворота), 81.

Байер (Германия) – Милан (Италия) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Бонифаци, 51.

ПСВ (Нидерланды) – Спортинг (Португалия) – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Схаутен, 15; 1:1 – Браганца, 84.

Календарь Лиги чемпионов

Результаты Лиги чемпионов