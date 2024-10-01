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    • Лига чемпионов. «ПСЖ» проиграл «Арсеналу» (0:2) из-за ошибок Доннаруммы

    Лига чемпионов. «ПСЖ» проиграл «Арсеналу» (0:2) из-за ошибок Доннаруммы

    «Арсенал» на своем поле нанес поражение «ПСЖ» во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

    Лондонцы выиграли со счетом 2:0 благодаря голам Кая Хаверца и Букайо Сака.

    В обоих случаях ошибки допустил вратарь Джанлуиджи Доннарумма, вернувшийся в состав парижан вместо Матвея Сафонова, который провел три последних матча. Сначала итальянец ошибся на выходе, а затем пропустил со штрафного от боковой линии.

    «Арсенал» набрал 4 очка в 2 турах ЛЧ, в активе «ПСЖ» 3 балла.

    Лига чемпионов. Общий этап. 2-й тур

    Арсенал (Англия) – ПСЖ (Франция) – 2:0 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Хаверц, 20; 2:0 – Сака, 35.

    Календарь Лиги чемпионов

    Результаты Лиги чемпионов

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    Источник: «Бомбардир»

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    01.10.2024 23:52
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    Комментарии (6)
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    Питерский князь
    1727824152
    Сафонов в экстазе.
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    Max-Min-vkontakte
    1727843131
    Да понятно всё это. Лучше напишите, как на это отреагировала девушка Сафонова)
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    Январь 59
    1727859448
    Дело не в Сафанове и не в экстазе его возлюбленной. Давайте почитаем , что пишет французская пресса и болельщики ПСЖ. Потом будем делать выводы.
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    zigbert
    1727865160
    Может это и есть тот самый шанс для Сафонова?
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