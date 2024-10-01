Лига чемпионов. «ПСЖ» проиграл «Арсеналу» (0:2) из-за ошибок Доннаруммы

«Арсенал» на своем поле нанес поражение «ПСЖ» во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Лондонцы выиграли со счетом 2:0 благодаря голам Кая Хаверца и Букайо Сака.

В обоих случаях ошибки допустил вратарь Джанлуиджи Доннарумма, вернувшийся в состав парижан вместо Матвея Сафонова, который провел три последних матча. Сначала итальянец ошибся на выходе, а затем пропустил со штрафного от боковой линии.

«Арсенал» набрал 4 очка в 2 турах ЛЧ, в активе «ПСЖ» 3 балла.

Лига чемпионов. Общий этап. 2-й тур

Арсенал (Англия) – ПСЖ (Франция) – 2:0 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Хаверц, 20; 2:0 – Сака, 35.

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