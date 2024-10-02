Левандовски повторил еще один рекорд Роналду

Форвард «Барселоны» Роберт Левандовски оформил дубль в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Янг Бойз» (5:0).
Теперь в его активе 10 голов в составе каталонской команды в главном еврокубке.
Левандовски стал вторым игроком в истории с 10+ забитыми мячами в ЛЧ за три разных клуба.
Польский нападающий повторил рекорд Криштиану Роналду. Ранее он повторил другое достижение португальца.
- Левандовски: 69 голов за «Баварию» в ЛЧ, 17 – за «Боруссию Д», 10 – за «Барсу».
- Роналду: 105 голов за «Реал» в ЛЧ, 21 – за «Манчестер Юнайтед», 14 – за «Ювентус».