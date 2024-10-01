Холанд стал самым дорогим футболистом мира

Transfermarkt обновил рыночную стоимость игроков, выступающих в АПЛ.
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд подорожал со 180 до 200 миллионов евро.
24-летний норвежец стал самым дорогим футболистом мира, опередив трио из «Реала» – Джуда Беллингема, Винисиуса Жуниора и Килиана Мбаппе (все – 180 млн евро). Обновление рыночной стоимости игроков Примеры запланировано на 11 октября.
Холанд – второй футболист в истории, оцененный в 200 млн евро. Первым был Мбаппе в 2018 году.
Топ-10 самых дорогих игроков АПЛ:
- 1. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») – 200 млн евро;
- 2. Фил Фоден («Манчестер Сити») – 150 млн евро;
- 3. Букайо Сака («Арсенал») – 140 млн евро;
- 4. Родри («Манчестер Сити») – 130 млн евро;
- 5. Деклан Райс («Арсенал») – 120 млн евро;
- 6. Мартин Эдегор («Арсенал») – 110 млн евро;
- 7. Коул Палмер («Челси») – 90 млн евро;
- 8. Бруно Гимарайнс («Ньюкасл») – 85 млн евро;
- 9. Вильям Салиба («Арсенал») – 80 млн евро;
- 10. Луис Диас («Ливерпуль») – 80 млн евро;
- 11. Рубен Диаш («Манчестер Сити») – 80 млн евро.