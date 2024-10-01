Холанд стал самым дорогим футболистом мира

Transfermarkt обновил рыночную стоимость игроков, выступающих в АПЛ.

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд подорожал со 180 до 200 миллионов евро.

24-летний норвежец стал самым дорогим футболистом мира, опередив трио из «Реала» – Джуда Беллингема, Винисиуса Жуниора и Килиана Мбаппе (все – 180 млн евро). Обновление рыночной стоимости игроков Примеры запланировано на 11 октября.

Холанд – второй футболист в истории, оцененный в 200 млн евро. Первым был Мбаппе в 2018 году.

Топ-10 самых дорогих игроков АПЛ: