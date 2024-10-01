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    Холанд стал самым дорогим футболистом мира

    Transfermarkt обновил рыночную стоимость игроков, выступающих в АПЛ.

    Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд подорожал со 180 до 200 миллионов евро.

    24-летний норвежец стал самым дорогим футболистом мира, опередив трио из «Реала» – Джуда Беллингема, Винисиуса Жуниора и Килиана Мбаппе (все – 180 млн евро). Обновление рыночной стоимости игроков Примеры запланировано на 11 октября.

    Холанд – второй футболист в истории, оцененный в 200 млн евро. Первым был Мбаппе в 2018 году.

    Топ-10 самых дорогих игроков АПЛ:

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    Источник: Transfermarkt

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    01.10.2024 14:58
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    Комментарии (3)
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    MazaiNN
    1727784606
    200 млн евро.. Плюс расходы на содержание. Кто себе такое может позволить кроме арабов?
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    The only one
    1727785175
    параллельная реальность для простых смертных...
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    JIEGEHDA
    1727790549
    Салиба надо добавить . А Диаз ему надо в Испанию. Там он полностью раскроется .
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