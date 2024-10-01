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    Россия может сыграть против сборной из Азии в Москве

    Сборная России во время октябрьской паузы, вероятно, проведет один товарищеский матч.

    По данным Metaratings.ru, соперником команды Валерия Карпина станет азиатская сборная. Ожидается, что встреча пройдет в Москве.

    • В сентябре сборная России провела товарищеский матч в Ханое против Вьетнама и одержала победу со счетом 3:0. Также там планировалась игра с Таиландом, но она была отменена из-за тайфуна.
    • Сообщалось, что осенью Россия может сыграть с Сирией.
    • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных матчей с февраля 2022 года.

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    Источник: Metaratings.ru

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    01.10.2024 10:29
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    Комментарии (5)
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    The only one
    1727768568
    Сборная таджиков, проживающих нелегально в Москве?
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    Черкизовский Кот
    1727769876
    Пускай Тайланд и приезжает. А ещё Парагвай. Ни с кем из них так и не сыграли в этом году.
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    DOCTOR PENALTY
    1727770409
    Сейчас это будет только на пользу. Даже недалёкий Глушенков поймёт это. *
    Ответить
    DeStar
    1727772200
    госпаде, любых с улицы москвы 15 азиатов возьмите, назовите любой сборной типа таджикистана и никто не заметит. Зато будет шанс победить.
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    zigbert
    1727785104
    С нетерпением будем ждать этой встречи.
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