Россия может сыграть против сборной из Азии в Москве

Сборная России во время октябрьской паузы, вероятно, проведет один товарищеский матч.
По данным Metaratings.ru, соперником команды Валерия Карпина станет азиатская сборная. Ожидается, что встреча пройдет в Москве.
- В сентябре сборная России провела товарищеский матч в Ханое против Вьетнама и одержала победу со счетом 3:0. Также там планировалась игра с Таиландом, но она была отменена из-за тайфуна.
- Сообщалось, что осенью Россия может сыграть с Сирией.
- Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных матчей с февраля 2022 года.