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Россия может осенью сыграть с Сирией

23 августа 2024, 12:21
30

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о еще одном потенциальном сопернике сборной России. Ранее, комментируя выбор для национальной команды оппонентов из Вьетнама и Таиланда, он сказал: «Из 28 сборных, которые теоретически могли с нами сыграть, Таиланд и Вьетнам занимают 2-е и 4-е место в рейтинге ФИФА».

«Я надеюсь, что осенью мы сыграем и со сборной под номером один из этого списка, но уже в России. Из оставшихся четырех матчей у нас определены два, они пока планируются к проведению в России», – сказал Митрофанов.

  • Из числа 28 азиатских сборных, потерявших шанс на участие в ближайшем чемпионате мира, наивысшую позицию в рейтинге ФИФА занимает Сирия (93-е место).
  • 5 и 7 сентября Россия в Ханое сыграет со сборными Вьетнама и Таиланда.
  • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.

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Источник: ТАСС
Товарищеские матчи. Сборные Россия Сирия Митрофанов Максим
Комментарии (30)
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Цугундeр
1724405041
Во что ,на этот раз ?(
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...уефан
1724407543
...срочно нужно определиться, как и с кем распилить то, что под этот "фестиваль футбола" уже выделено... Не нужно это всё ни сборной, ни отдельным футболистам, ни зрителям... Только интерес футбольных чиновников... Отдайте эти деньги в детский футбол!...
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acor94
1724408102
Может лучше со сборной Палестины погоняем мячи?
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alex1951
1724408859
Господа и товарищи! Помните есть такой фильм ,,Бриллантовая рука,, Ну так вот к чему я...Эпизод ,, брюки превращаются .....и тд....,, Короче Россия превращается в азиаДскую страну......вьенамы,таиланды,сирии.....и только тренер импортный из Эстоний......нормалек....Где ,блин ,Comedy Club,, давайте вместе поржем ...алло Петросян и прочие...))))
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rash1959
1724409054
Чем дальше, тем глубже жо па.
Ответить
NewLife
1724752267
Это жесть ! Я рад ! Вот какие у нас дружбаны спортивные. Для пущего экзотического наслаждения предлагаю вместо мужских сборных сыграть с женской сборной Сирии. РФС, ну пожалуйста !
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