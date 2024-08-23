Россия может осенью сыграть с Сирией

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о еще одном потенциальном сопернике сборной России. Ранее, комментируя выбор для национальной команды оппонентов из Вьетнама и Таиланда, он сказал: «Из 28 сборных, которые теоретически могли с нами сыграть, Таиланд и Вьетнам занимают 2-е и 4-е место в рейтинге ФИФА».

«Я надеюсь, что осенью мы сыграем и со сборной под номером один из этого списка, но уже в России. Из оставшихся четырех матчей у нас определены два, они пока планируются к проведению в России», – сказал Митрофанов.