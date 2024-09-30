Галактионов прокомментировал вектор развития «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов объяснил, почему в составе команды российских футболистов больше, чем легионеров.

– В стартовом составе на игру со «Спартаком» вышли всего два иностранца, в заявке команды на сезон минимум легионеров – для вас принципиально делать ставку на россиян?

– Конечно. И позиция руководства клуба – учитывая ситуацию, в которой находится страна, надо делать ставку на своих. Учитывая то, что мы отстранены от международных соревнований, сейчас самое лучшее время подготовить наших футболистов вдолгую.

Есть костяк своих игроков. Мы задаем вопрос – для кого готовим футболистов? Для нашей страны, нашей сборной. Для нас это очень важно.

– Если бы ситуация была бы другой, нас бы не отстранили, ваша точка зрения была бы другой – клуб привлекал бы больше иностранцев?

– Нет. Мы говорим о том, что иностранец должен быть сильнее местного. Мы обжигались, были арендованные игроки, которые оказались не сильнее. И они не играли. Но сейчас все не так.

Монтес квалифицированный футболист, капитан сборной Мексики. Игрок с хорошим международным опытом, который привнесет в нашу команду стабильность и качество, мы в этом уверены.

– Эта философия – надолго?

– На сегодня все посылы руководства клуба направлены на подготовку российских спортсменов.