Орлов выразил недовольство игрой Соболева с «Краснодаром»

Комментатор Геннадий Орлов высказался о действиях некоторых игроков «Зенита» в гостевом матче 10-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:2).

– Мне кажется, Семак немного не угадал с составом и с заменами. Ну вот зачем выпускали Соболева? Он игрок для другой команды. В одном эпизоде, в простой ситуации упустил мяч за боковую... Никакой остроты от него, никакой пока пользы. Не знаю, что будет дальше. Но это уже Сергею Богдановичу решать.

Педро выпустили только во втором тайме. Думаю, поздновато. Он мог принести больше пользы, появись на поле пораньше.

Глушенков еще не набрал оптимальную форму. Все-таки несколько туров пропустил из-за травмы, на весь его не хватило. Но считаю, что вот его правильно включили в стартовый состав. В дебюте встречи он пару раз сыграл очень прилично. Однако к 60-й уже подустал, ноги не бежали.