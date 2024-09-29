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Орлов выразил недовольство игрой Соболева с «Краснодаром»

29 сентября 2024, 18:38
9

Комментатор Геннадий Орлов высказался о действиях некоторых игроков «Зенита» в гостевом матче 10-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:2).

– Мне кажется, Семак немного не угадал с составом и с заменами. Ну вот зачем выпускали Соболева? Он игрок для другой команды. В одном эпизоде, в простой ситуации упустил мяч за боковую... Никакой остроты от него, никакой пока пользы. Не знаю, что будет дальше. Но это уже Сергею Богдановичу решать.

Педро выпустили только во втором тайме. Думаю, поздновато. Он мог принести больше пользы, появись на поле пораньше.

Глушенков еще не набрал оптимальную форму. Все-таки несколько туров пропустил из-за травмы, на весь его не хватило. Но считаю, что вот его правильно включили в стартовый состав. В дебюте встречи он пару раз сыграл очень прилично. Однако к 60-й уже подустал, ноги не бежали.

  • На счету 27-летнего Александра Соболева, перешедшего в «Зенит» из «Спартака» в конце августа, 4 матча и 1 голевая передача за петербургский клуб.
  • «Краснодар» после 10 матчей набрал 24 очка и вышел на первое место в РПЛ. «Зенит» с 23 баллами располагается на третьей позиции.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар Соболев Александр Орлов Геннадий
Комментарии (9)
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Taps
1727624482
Этого спартаковского урода гнать из команды ссаными тряпками.
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...уефан
1727625156
...И рвал живую плоть зверька безжалостный Орёл! И чрево насыщал своё предателя зловонным мясом!...
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Цугундeр
1727625539
Деда проснулся.) Вышел и вышел..Не хуже тех ,кто выходил..) Клава с Веней вообще только в центре поля лаяли на кого-то.. Этот хоть стремительно побежал (куда сказали ))..
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FWSPM
1727629009
Он вам еще покажет подождите малость))
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смолов федор
1727635100
зачем Соболева покупали не понятно он не какой даже Дзюба забивает и раздает имея более слабых партнеров
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