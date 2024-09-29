Титов высказался о проблемах в игре «Спартака»

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов после поражения красно-белых от «Локомотива» в матче 10-го тура РПЛ (1:3) оценил последние результаты команды.

– «Спартак» в последних семи матчах выиграл лишь дважды. Можно ли говорить о том, что команда попала в яму или не стоит кричать, что все пропало?

– Мы все привыкли, что «Спартак» такой клуб, когда нет результата, начинаются разговоры, что надо начинать все заново. Но заново начинать не надо.

Да, есть небольшая ямка, а календарь сейчас непростой, и по результату может быть и хуже. Из того, что мне не нравится – стало меньше появляться голевых моментов, не так ярко выглядит Барко. Но есть ограничения в атаке, нет ротации.

Надеюсь, что негативные прогнозы не случатся, и «Спартак» в ближайших матчах поправит свое положение. Не вижу глобальных проблем в команде. Видимо, ребята подустали.

– Качественной скамейки не хватает на всех позициях.

– Да. Отдали Мелешина, а мне хотелось бы посмотреть на своих ребят. Тот же Зорин, который признавался в чемпионате Белоруссии лучшим по месяцу и туру, получает мало игрового времени. Но есть тренировочный процесс, который никто из нас, находящихся вне клуба, не видит и не знает, что там происходит.

– Для Станковича хорошо, что к нему есть доверие у ветеранов и болельщиков? Да и журналисты не сильно критикуют. Раньше уже после пары поражений требовали менять тренера.

– Правильно. Видно, что и команда верит в тренера. Не вижу причин, почему Станковичу должны не доверять. Но есть одно но: на предстоящей короткой дистанции будет много интересных матчей, и если не будет результата, то будут вопросы.

Матч в Санкт‑Петербурге был лакмусовой бумажкой. Команда показала, что может и умеет играть против сильных соперников. И если бы была еще и победа, в тот момент было бы фантастикой.

В матче с «Локомотивом» у «Спартака» не получилось. Есть победы на классе, а есть поражения на классе. Это как раз и было классическое поражение, без особых моментов. «Локомотив» был сильнее, их молодежь показала, что может обыгрывать любого.

– Поражение пойдет на пользу? Тренер поймет, на кого может рассчитывать в будущем?

– Конечно. Следующий матч в чемпионате с «Ростовом». Как говорил нам Олег Иванович Романцев: «Обосрались». Ставил тот же состав на следующую игру и добавлял: «У вас есть возможность отмазаться. Отмазывайтесь!» И в 99,99% у нас получалось отмазаться.

Так что у «Спартака» есть возможность отмазаться за невнятный матч, за закономерное поражение при таком количестве болельщиков. Давно такого не видел в Черкизово.