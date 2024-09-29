Филатов: «Локомотив» полностью сожрал «Спартак»

Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов поделился впечатлениями от матча 10-го тура РПЛ против «Спартака» (3:1).

Дубль у Ильи Самошникова.

– У команды есть игра, появилась основательная игра! Чувствуется, что ребята поймали кураж и виден свой почерк. Есть уверенность в действиях. Будем стараться дальше.

– Было что‑то в матче со «Спартаком», что вас больше всего впечатлило?

– Впечатлило, что команде хватило сил. Мне понравилось, что мы их обыграли в силовой борьбе! Все‑таки ребята молодые, надо делать на это скидку. Дай бог, чтобы они выдержали длинную дистанцию. А так, мы все очень рады.

Конечно, «Спартак» – это особая статья. Это всю жизнь для нас был принципиальный соперник. Удивительно, но вчера мы полностью сожрали «Спартак», такого я не ожидал – преимущество было тотальным. На всех позициях было преимущество. Я очень доволен.