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Филатов: «Локомотив» полностью сожрал «Спартак»

29 сентября 2024, 15:04
4

Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов поделился впечатлениями от матча 10-го тура РПЛ против «Спартака» (3:1).

  • Дубль у Ильи Самошникова.

– У команды есть игра, появилась основательная игра! Чувствуется, что ребята поймали кураж и виден свой почерк. Есть уверенность в действиях. Будем стараться дальше.

– Было что‑то в матче со «Спартаком», что вас больше всего впечатлило?

– Впечатлило, что команде хватило сил. Мне понравилось, что мы их обыграли в силовой борьбе! Все‑таки ребята молодые, надо делать на это скидку. Дай бог, чтобы они выдержали длинную дистанцию. А так, мы все очень рады.

Конечно, «Спартак» – это особая статья. Это всю жизнь для нас был принципиальный соперник. Удивительно, но вчера мы полностью сожрали «Спартак», такого я не ожидал – преимущество было тотальным. На всех позициях было преимущество. Я очень доволен.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив
Комментарии (4)
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FCSpartakM
1727621339
"такого я не ожидал – преимущество было тотальным" Хахаха. Даже комментировать смешно
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Cleaner
1727623228
Локомотив шашлык из Спартака приготовил!!!...)))
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erybov1965
1727629799
Как же любят себя хвалить,полностью сожрали.Спартак не изучил совершенно соперника и вышел на поле играть с листа.У Локомотива залетело почти все,Спартак создал мало,но два отличных момента не реализовали.Локомотив все делал быстрее - да,был более заряжен - да.Но до того,чтобы сожрать даже такой Спартак, еще далеко.
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